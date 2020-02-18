共享員工常態化？ 待檢驗

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，大陸很多生鮮、商超與餐飲行業攜手互助，出現「共享員工」現象，以解決企業面臨的用工荒難題與歇業不停薪壓力。

Backbase管理分析諮詢師曹靈說，盒馬等生鮮電商和傳統的門店型餐飲行業，存在業務重疊競爭關係，「共享員工」模式將整個行業價值鏈上各環節間的關係，從競爭變成價值或利益交換的合作共贏關係。

「此外，盒馬等企業是抗疫的好典範」。曹靈解釋道，盒馬從行業資源的整合角度出發，對外保證了城市居民在疫情下的食品供給，利用行業閒置資源，為行業生態鏈的維序作出貢獻；對內彌補了特殊情形下人手不足帶來的痛點，整合了社會責任和企業自身的價值鏈。

「共享員工」這一特殊時期下的權宜之計，在疫情結束之後能否被企業接受成為常態化用工模式，目前看來還有待檢驗。

綠地優選運營中心總經理助理兼營運部總監俞虢偉表示，平時餐飲行業也存在著忙季和淡季，工作日以及非就餐時間，員工也會有大量閒置時間，如果雙方需求契合，這一模式有可能繼續沿用下去。

春節以來，綠地G-Super線上小程序訂單量增長3倍，銷售額增長3.5倍，綠地零售通過和餐飲企業洽談合作，對相關員工培訓後上崗，緩解人力緊缺問題。

但是對於餐飲經營者來說，疫情得到控制後員工是否可以及時歸位、在共享期間員工人身安全問題、福利發放等問題也需要進一步解決。

上海通佑律師事務所主任律師閆禹認為，在疫情爆發的特殊時期，在不違反法律強制性規定的情況下，「共享員工」這種做法完全值得推廣，是一種負責任的，能够實現員工、企業、社會共贏的救急方案。

閆禹說，餐飲企業與零售企業在簽訂共享員工協議時，應當注意約定人員數量、工作內容、租用期限、勞務報酬和社會保險費的數額與支付方式以及出現工傷、致他人損傷及違約責任等內容，勞務報酬、社保福利等內容也應當在與員工簽訂的勞務合同中明確。

杭州國朗科技有限公司人事負責人羅利紅表示，「共享員工」對於企業來說，可能會造成員工流失現象，且不能解決高技術崗位人才缺口，地域、工作時間、員工意願、合同簽署等問題暫時也沒有很好的解決方案。

他說，「共享員工」這一新的用工模式，在疫情的大背景之下發揮了巨大作用，但未來如果沒有一個有效的平台幫助企業對接，可能很難再複製。

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