防疫+復工兩江新區外企信心不變

重慶兩江新區是中國內陸首個國家級開發開放新區。復工首日，該區200家企業首批近5萬產業工人回到了工作崗位，其中很大一部分是外資企業。數日下來復工企業愈來愈多。

新華社報導，「我們的產品在國際市場一直都有很強的需求，復工期到來後我們就第一時間接受了當地政府的檢查，並分批次開始了復工。」重慶萬國半導體科技有限公司總監戚遠林說，「目前我們復工的工人占到了原有工人總數的三分之二，產能恢復到70%。」

戚遠林說，為了讓企業盡快復工，在達到當地政府防疫標準的基礎上，公司還採取了許多安全措施。「所有返崗員工配戴口罩、進出工廠進行測溫消毒都是最基本的要求，我們還對食堂就餐人數進行了嚴格限制，並強制50%的行政人員採取居家辦公的方式，盡可能避免感染。」

「由於疫情還沒有結束，我們在人力資源和原材料上還面臨著諸多困難，對於未來產能擴大也有一定的負面影響，但這並不會影響公司對中國西部市場，乃至中國市場的投資前景。」戚遠林說，「我們依然會進行投資，按照今年擴大產能和投資的計畫推進下去。」

同樣位於重慶兩江新區的長安福特也在2月10日迎來了復工，生產有序的廠區內不時有防疫人員進行消毒工作。據長安福特人事與行政副總裁劉忠勝介紹，該公司還建立全員信息申報係統，根據生產計畫等將復工安排細化至每天，確保產能盡快恢復。

除了重慶，地處四川省成都市高新區的日資企業出光電子材料（中國）有限公司多天前就對防疫工作制訂了應急防控預案，在當地政府的幫助下，僅花費2天時間便完成了公司復工申請的受理、現場審查和文件審批，公司30多名員工在復工首日返崗。

重慶市出台了一系列舉措支持企業復工。重慶市市場監督管理局出台包容審慎監管、「零接觸」辦理等六項舉措，積極推動企業復工復產。在外資企業較為集中的兩江新區，當地在強化企業用工保障、著力擴大有效投資以及促進外貿穩定發展等8個領域對復工企業提供了保障。

四川省成都市則啟動了工業企業復工復產8個援企平台，支撐工業企業復工復產。其中的原材料保障援企平台對已開工、擬復工的企業反映急需原材料等需求，尋找開闢供給渠道，加強原材料供需對接，盡力滿足企業階段性需求，確保開工復工企業生產不間斷。

諸多陸續復工的外資企業表達了對疫情後中國西部發展的信心。劉忠勝表示，目前公司接到很多訂單，疫情過後，企業生產和市場都會恢復。「中國龐大的市場剛性需求還在，我們訂好的目標不會改變，對中國市場信心也不會改變。」