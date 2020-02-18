連8月 陸逾20城二手房價下跌
2020年1月分，新冠肺炎疫情對房價影響尚未顯現，中國一二三線城市房價仍然保持穩中微漲態勢。
中國國家統計局17日發布的數據顯示，1月分，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%，二手住宅銷售價格環比上漲0.5%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，二手住宅銷售價格環比持平。35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%，二手住宅銷售價格環比上漲0.2%。
從漲跌城市來看，2020年1月分，70個大中城市中，有32個城市二手房價環比下跌，33個城市房價環比上漲，5個城市房價持平。與上月相比，房價環比下跌城市數量明顯增加，上漲城市數量減少。
連續8個月，70個城市中有20個以上城市二手房價下調。中原地產首席分析師張大偉指出，這意味著樓市調整態勢仍在持續。
貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，貝殼研究院監測的1月重點18城鏈家二手房成交量出現大幅減少，環比下降38%，同比下降27.3%，主要是最後一周受春節和疫情疊加影響，但是對價格的傳導尚未顯現。
疫情還在持續，許小樂預計，短期內房價依舊會繼續回落。從短期供需來看，鏈家重點城市1月新增帶看量環比下降40.8%，新增客源量環比下降44.7%。需求端的回落使得價格的支撐力度減弱，且供給端頭部房企主動降價的趨勢顯著，一方面使得新房價格下跌，另一方面分流二手房需求，帶動二手房價格進一步下跌和交易周期拉長。
短期市場受到疫情影響，但是許小樂指出，這不代表2020年房價會大幅下跌。
從供給端看，國家已經出台了各項政策紓解開發企業的困難，尤其是緩解現金流壓力；從需求端看，需求僅僅延後，並未消失。因此，他預計，隨著疫情影響散去，市場將繼續回到供需層面，房價不會出現大幅下跌。
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