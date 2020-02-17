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大陸「兩會」推遲 今年經濟GDP失去「指路燈」

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
原定三月初要舉行的大陸全國兩會（全國人大和政協會議），因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，確定延期。圖為大陸往年「兩會」資料照。照片／網易財經
原定三月初要舉行的大陸全國兩會（全國人大和政協會議），因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，確定延期。圖為大陸往年「兩會」資料照。照片／網易財經

原定3月初要舉行的大陸全國兩會（全國人大和政協會議），因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今（17）日確定會延期。推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議，為改革開放後40年來首見。

香港經濟日報報導，全國人大、政協「兩會」延期，將重點影響會議為新一年宏觀經濟及重大政治舉措起馬首是瞻作用，特別是政府工作報告將提出GDP經濟目標，具有全球影響力。

英國衛報曾指出，大陸為世界第二大經濟體，兩會已不再單純地關乎大陸的國內事務，而是具有全球影響力，對全球事務都有著巨大的影響。全球市場關注大陸新一年經濟增速目標的設定，從而解讀政策，左右投資配置。

以今年為例，在中美貿易戰的背景下，市場緊盯大陸會否把GDP經濟目標下調至「6」以下、是否繼續實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

除了GDP目標，中央一系列預算及對經濟目標預估，如赤字預算、政府財政支出、消費者物價指數增幅（CPI）、城鎮調查失業率、居民收人等等關係經濟發展的重要指標也要推遲公布，令大陸各地對今年經濟發展失去「指路燈」。

另外，各地方政府每年都十分關注各項國家戰略協調發展、教育醫療、精準脫貧等政策提出，均需要延遲部署。

分析稱，在新冠肺炎疫情未明朗之際，若勉強召開全國人大會議，實在難以提出精準戰略目標及各項指標，一定要等疫情看到曙光，這時才制定今年的各項目標，符合實際狀況。因此，推遲人大全國會議雖迫不得已但也有必要。

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