調查：逾8成陸企復工 生產經營面臨挑戰

人力資源外包公司上海外服今（17） 日發布調查，逾八成大陸企業已復工，受肺炎疫情影響，生產經營面臨挑戰；六成企業居家辦公。隨著復工潮來臨，受訪企業希望政府在防疫物資上給予幫助。

路透報導，調查訪問200多家服務企業，涵蓋餐飲、零售、製造、貿易、醫藥、咨詢、物流、互聯網、金融、文旅等行業，受訪企業以中大型外資企業為主，涉及員工約40萬人。

76%的受訪企業已於2月10日復工，13%企業表示將按照各地政府規定復工；此外，6%受訪企業在今天復工或尚未確定復工日期，其中以互聯網、電子通信、大型零售、餐飲文旅等行業為主。調查指，約5%受訪企業最早於2月3日復工，以金融、醫療醫藥行業為主。

從員工復工後的返崗比例來看（包括居家辦公），58%的受訪企業返崗比例在80%及以上；返崗比例在50%-80%（不含）之間的企業占16%，返崗比例低於50%的企業占3%。另外還有23%的企業目前無法確定復工比例。

為有效避免復工後的人員積聚，65%的受訪企業明確表示已實施居家辦公、錯時錯峰上下班、靈活復工等舉措。此類企業主要集中在互聯網、電子通信、醫療醫藥、餐飲、貿易物流等有條件進行線上辦公和受疫情影響較大的行業。

另有約20%受訪企業因行業特性暫不採取居家辦公措施，主要為製造、零售、貿易、汽車等行業。

大陸國家市場監管總局等周六聯合下發通知，提出建立行政許可應急綠色通道，對生產企業轉產生產口罩、防護服等應急物資的，簡化生產資質審批程序，對疫情防控所需藥品的注冊申請，在確保安全性和有效性的基礎上，加快審評審批等10條措施，支持復工復產。