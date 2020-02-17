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陸1月新房價格 一線城市均漲0.4%

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
大陸國家統計局今（17）日發布1月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，從新房房價上漲和下跌的城市數量看，房價上漲的城市數量為47個。照片／本報系資料
大陸國家統計局今（17）日發布1月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，從新房房價上漲和下跌的城市數量看，房價上漲的城市數量為47個。照片／本報系資料

大陸國家統計局今（17）日發布1月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，從新房房價上漲和下跌的城市數量看，房價上漲的城市數量為47個，相比去年12月的50個有減少態勢。四個一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅擴大。

澎湃新聞報導，數據顯示，1月二手房價格上漲城市數量為33個，相較去年12月的38個城市亦減少。

大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀，1月各地堅決貫國務院決策部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實城市主體責任，房地產市場保持總體平穩態勢。

數據顯示，1月，四個一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比去年12月擴大0.2個百分點。其中，北京持平，上海、廣州和深圳分別上漲0.5%、0.3%和0.5%。二手住宅銷售價格月漲0.5%，漲幅比去年12月擴大0.1個百分點。其中，北京上漲0.4%，上海上漲0.2%，廣州上漲0.3%，深圳上漲0.7%。

31個二線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格環比持平，上月為上漲0.1%。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，1月四個一線城市、31個二線城市、35個三線城市的房價略有上漲為主。貝殼研究院監測的1月重點18城鏈家二手房成交量出現大幅減少，月降38%，年降27.3%，主要是最後一周受春節和疫情疊加影響，但是對價格的傳導尚未顯現。

許小樂稱，疫情還在持續，預計短期內房價依舊會繼續回落。從短期供需來看，鏈家重點城市1月新增帶看量月降40%，新增客源量月降44.7%。需求端的回落使得價格的支撐力度減弱，一方面使得新房價格下跌，另一方面分流二手房需求，帶動二手價格進一步下跌和交易周期拉長。

中原地產研究中心統計數據顯示，2月以來已有河北、天津、重慶、浙江、上海、西安、福州等10多個省市密集頒布涉房支持政策，意在緩解房地產企業資金周轉壓力。對房企來說，最大的問題還是資金壓力，特別是到期債務問題。

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