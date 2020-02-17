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疫情衝擊觀光 機場1月客貨量 同比掉1成

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電
香港國際機場16日公布1月航空交通數字，月內客運量、飛機起降量和貨運量，都較去年同期顯著下跌逾一成。 中國新聞社
香港國際機場16日公布1月航空交通數字，月內客運量、飛機起降量和貨運量，都較去年同期顯著下跌逾一成。 中國新聞社

香港國際機場16日公布1月航空交通數字，月內客運量、飛機起降量和貨運量，都較去年同期顯著下跌逾一成。此外，受新冠肺炎疫情影響，香港出台了入境強制檢疫措施，令內地訪港人士驟降，跌幅超過九成。

文匯報報導，1月機場客運量及飛機起降量分別為570萬人次及3萬3210架次，分別同比減少11.7%及9.1%；貨運量與去年同月比較則下降10.4%至35萬9000公噸。客量方面，來往內地、韓國及東南亞的客運量跌幅最為顯著，訪港旅客量仍然疲弱，按年下挫43%。但香港居民在農曆新年假期間外遊人數急升，帶動月內香港居民客運量躍升25%。

報導引述機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，受到1月底新型冠狀病毒爆發及社會形勢等多項因素影響，預計因航空公司暫停航班及不同市場的政府部門實施出入境限制及檢疫措施，2月份的交通數字將持續向下。機管局已加強客運大樓和旅客設施的清潔及消毒工作，亦會繼續與生署港口生科及業務夥伴就機場的防疫工作緊密合作。

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