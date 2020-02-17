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深圳復工 乘客須實名搭乘地鐵
在2019年冠狀病毒疾病衝擊下，中國大陸各地正陸續復工；為了防疫，深圳地鐵採取了實名制，乘客要實名登記才能上車。
深圳新聞網今天報導，深圳已經進入復工潮，為控制武漢肺炎傳播，深圳地鐵昨天起啟動了實名制乘車，以確保可追查乘客資訊及追蹤重點人員。
據報導，從昨天起，進入當地地鐵站的乘客需要以微信掃描站內到處張貼的二維碼，以確定登記了手機號─大陸手機以實名登記。
乘客登記手機號後，向車站工作人員出示登記成功介面，即獲放行登車。乘客登車後，每個車廂也有不同的二維碼供乘客掃描，以確定乘客所在車廂。
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