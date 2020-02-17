聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸1月實際使用外資3,783億元 年增4%
大陸商務部網站今（17）日公告，今年1月，大陸新設立外商投資企業3,485家，實際使用外資（FDI）人民幣875.7億元（約新台幣3,783億元），年增4%，延續去年以來的平穩增長勢頭。
第一財經報導，商務部表示，1月大陸吸收外資主要情況有，實際使用外資保持穩定增長。今年1月，實際使用外資人民幣875.7億元，年增4%。
高技術產業吸收外資繼續保持較高增幅。1月，高技術產業實際使用外資人民幣313.5億元，年增27.9%，占35.8%。高技術製造業實際使用外資人民幣84億元，其中，醫藥製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業實際使用外資年增10.5%和118.9%。
高技術服務業實際使用外資人民幣229.5億元，年增45.5%。其中，信息服務、研發與設計服務實際使用外資，分別年增56.6%和39.2%。
另一方面，主要投資來源地中，新加坡、韓國、日本投資分別年增40.6%、157.1%和50.2%；「一帶一路」沿線國家、東盟實際投入外資金額，分別年增31.3%和44.8%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言