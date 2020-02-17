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人行今展開人民幣2,000億元MLF操作
大陸央行官網今（17）日公告，為對沖人行逆回購到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，2月17日人民銀行開展人民幣2,000億元中期借貸便利（MLF）操作和人民幣1,000億元7天期逆回購操作。
中國財經網報導，具體來看，當日，大陸央行開展1年期人民幣2,000億元MLF操作，中標利率由此前的3.25%下調至3.15%；開展7天期人民幣1,000億元逆回購，中標利率2.40%，持平上次。
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