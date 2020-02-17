人行今展開人民幣2,000億元MLF操作

在大陸183個整車生產基地中，已經有32.2%的生產基地開始復工復產，但在部分地區仍然有不少整車製造商和汽車零部件企業處於停產等待復工中，其中位於湖北的生產基地多數仍然處於停工狀態，反倒是輪胎供應商方面情況較樂觀。

2020-02-17 02:06