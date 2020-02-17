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滬綜指開高0.27% 中證監鬆綁再融資 券商股爆發
亞太股市今（17）日漲跌不一。繼上周A股結束三周連跌後，滬指開高0.27%。恆指低開0.18%。族群方面，券商、航空裝備、農產品加工等族群領漲。中證監鬆綁再融資，券商股爆發平均漲幅達到2.67%。
滬指今日開高漲0.27%至2,924.99；深成指報10,974.93點，漲0.54%；創業板指報2,089.21點，漲0.97%。
消息面上，中證監放寬上市公司再融資規定，最大亮點是精簡創業板發行條件，包括取消最近一期末資產負債率高於45%的條件；取消創業板非公開發行股票連續兩年盈利的條件；不再要求公司將創業板前次募集資金基本使用完畢才再發行，改為信息披露要求。消息刺激創業板指高開0.97%，券商族群平均漲幅達到2.67%。
新浪財經報導，本周將有超人民幣兆元逆回購到期，且周四為LPR（貸款市場報價利率）報價日。自春節後第一周央行投放人民幣1.7兆元流動性以來，貨幣市場利率走低，市場預期新一輪LPR報價將下行。
分析預計，大陸央行或於本周開展MLF（中期借貸便利）操作置換部分到期逆回購，MLF中標利率可能降低。
截至9時30分，在岸人民幣收6.9815，較上一交易日升值54點；反映境外投資者預期的離岸人民幣收6.9853。周一，人民幣中間價6.9795，調升48點。
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