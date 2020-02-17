滬綜指開高0.27% 中證監鬆綁再融資 券商股爆發

大陸財經界人士最近操心的事多，但他們的操心主要是發現問題，而不是能力之外的解決問題。最近可供發現的問題不少，比如一直以來都是人類把動物關進籠子，為什麼今年春節，動物成功地把十幾億人關進籠子。這個問題用官場的說法，叫「隱瞞是教訓，封城是經驗」。但這些問題的發現，太政治而不吸引，真正吸引財經界人士私下熱心討論的，叫「農行三兄弟」和「湖北四條友」，因其事關經濟。

2020-02-16 23:50