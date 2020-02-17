快訊

野溪溫泉傳溺斃：被沖下深潭怎麼辦？

斬首、反恐…陸戰蒙面特勤隊 國軍最悍部隊 神祕任務曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滬綜指開高0.27% 中證監鬆綁再融資 券商股爆發

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
中證監鬆綁再融資，券商股爆發平均漲幅達到2.67%。照片／百度圖庫網

亞太股市今（17）日漲跌不一。繼上周A股結束三周連跌後，滬指開高0.27%。恆指低開0.18%。族群方面，券商、航空裝備、農產品加工等族群領漲。中證監鬆綁再融資，券商股爆發平均漲幅達到2.67%。

滬指今日開高漲0.27%至2,924.99；深成指報10,974.93點，漲0.54%；創業板指報2,089.21點，漲0.97%。

消息面上，中證監放寬上市公司再融資規定，最大亮點是精簡創業板發行條件，包括取消最近一期末資產負債率高於45%的條件；取消創業板非公開發行股票連續兩年盈利的條件；不再要求公司將創業板前次募集資金基本使用完畢才再發行，改為信息披露要求。消息刺激創業板指高開0.97%，券商族群平均漲幅達到2.67%。

新浪財經報導，本周將有超人民幣兆元逆回購到期，且周四為LPR（貸款市場報價利率）報價日。自春節後第一周央行投放人民幣1.7兆元流動性以來，貨幣市場利率走低，市場預期新一輪LPR報價將下行。

分析預計，大陸央行或於本周開展MLF（中期借貸便利）操作置換部分到期逆回購，MLF中標利率可能降低。

截至9時30分，在岸人民幣收6.9815，較上一交易日升值54點；反映境外投資者預期的離岸人民幣收6.9853。周一，人民幣中間價6.9795，調升48點。

人民幣 創業 滬指
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

A股再融資門檻降 創業板添活水

抗疫 陸官媒：未來一段時間貨幣調控易鬆難緊

滬指連6漲 重返2900點大關

人行今投放逾3兆元 對沖逆回購到期

相關新聞

陸拚加速復工 祭十大猛招

為幫助企業復工生產，大陸海關總署昨（16）日推出十條措施，包括加快驗放進口生產設備和材料、縮短農產品及食品進口檢疫時間、減少審批流程支持企業擴大出口。

台企復工 福建急援20億抗疫

福建省政府台港澳事務辦公室透露，截至2月13日，福建省台資企業復工已達354家。2月10日起，福建各類企業在做好防控工作的前提下有序復工復產。同時，各地有關部門開展各類服務保障，讓台企能順利復工。

滬綜指開高0.27% 中證監鬆綁再融資 券商股爆發

亞太股市今（17）日漲跌不一。繼上周A股結束三周連跌後，滬指開高0.27%。恆指低開0.18%。族群方面，券商、航空裝備...

人民幣中間價升48個基點 分析：匯率保持相對穩定

人民幣兌美元中間價今（17）日調升48個基點，報6.9795。專家認為，人民幣匯率仍將保持相對穩定，維持一定的彈性。

出手穩外貿 農產、食品將擴大進口

疫情之下中國再出手穩定外貿措施。中國海關總署16日發佈10條新規，要求支持企業出口，促進農產品、食品擴大進口。

廣州復工「不是一個人在戰鬥」

新華社報導，在廣州製造業密集的黃埔區，截至2月13日下午，已有3061家企業復工復產，其中工業企業1338家，世界五百強工業投資企業86家。全區工業企業復工17萬人，佔2019年區工業從業人數近半。

外貿汽車滾裝船 首度掛靠海南自貿區

「MORNING LAURA/勞拉」號外貿汽車滾裝船，16日掛靠在海南省海口市秀英港，430輛嶄新的平行進口車魚貫而出。這是海南自貿區首次掛靠進口外貿汽車滾裝船，對促進海南自貿區建設及平行進口汽車行業發展具有重要意義。

拚經濟轉型 滬國際金融中心加碼

2020年是上海基本建成與中國經濟實力和人民幣國際地位相適應的國際金融中心「交卷」之年，上海「先行先試」，國際金融中心的建設正不斷加碼。

汽車零件仍停產 本田產能移菲

在大陸183個整車生產基地中，已經有32.2%的生產基地開始復工復產，但在部分地區仍然有不少整車製造商和汽車零部件企業處於停產等待復工中，其中位於湖北的生產基地多數仍然處於停工狀態，反倒是輪胎供應商方面情況較樂觀。

北京瞭望／農行三兄弟與湖北四條友

大陸財經界人士最近操心的事多，但他們的操心主要是發現問題，而不是能力之外的解決問題。最近可供發現的問題不少，比如一直以來都是人類把動物關進籠子，為什麼今年春節，動物成功地把十幾億人關進籠子。這個問題用官場的說法，叫「隱瞞是教訓，封城是經驗」。但這些問題的發現，太政治而不吸引，真正吸引財經界人士私下熱心討論的，叫「農行三兄弟」和「湖北四條友」，因其事關經濟。

A股再融資門檻降 創業板添活水

A股再融資新規定今（17）日上路，創業板受惠最大，尤其大股東賣股鎖定期縮短一半、再融資新股發行價從打九折降為打八折及發行人最多35人等，都有助於降低再融資的門檻，讓創業板上市公司快速取得再融資的資金，緩解資金吃緊問題。

大陸．資金．對策／疫情期間台商財稅工作重點

台商除了要注意大陸官方針對此次疫情公布的稅務政策外，還要注意因疫情對年度審計工作造成的影響。

熱門新聞

大陸上網課 吸菸的、脫衣的…難堪的畫面層出不窮

停課不停學！釘釘出線上授課 小學生在App商店狂負評望下架

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

疫情重點地區 中國回收人民幣隔離14天

嫌無「廳級」病房 湖北退休官員確診拒住院

陸拚加速復工 祭十大猛招

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。