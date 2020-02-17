人民幣中間價升48個基點 分析：匯率保持相對穩定

人民幣兌美元中間價今（17）日調升48個基點，報6.9795。專家認為，人民幣匯率仍將保持相對穩定，維持一定的彈性。

人民幣兌美元中間價今調升48個基點，報6.9795，上一交易日中間價6.9843。同時，今日大陸央行公開市場開展人民幣1,000億元7天期逆回購操作，今日人民幣1,0000億元逆回購到期，當日實現淨回籠人民幣9,000億元。

第一財經報導，美元指數近期持續走高受到市場關注，去年底，市場曾一致預期該指數將在2020年走弱。但今年以來，該指數先後上破98關口和99關口，截至上周五收盤，該指數報99.16，創近四個月新高，逼近100關口，年漲幅為2.77%。

市場認為，不確定性使投資者避險情緒升溫，美元指數獲得反彈。此外，近期美國聯準會決定削減隔夜和定期回購操作規模，收緊美國融資市場流動性，也支撐了美元走強。

華泰證券表示， 匯率受疫情形勢等因素影響，短期或面臨貶值壓力。但預計貶值壓力不會持續，一方面，預計疫情對大陸經濟的影響是階段性的，隨著疫情消退及大陸逆周期政策發力，經濟大概率在第2季恢復性反彈。維持人民幣匯率今年在6.85至7.2之間波動的判斷。