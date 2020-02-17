汽車零件仍停產 本田產能移菲

在大陸183個整車生產基地中，已經有32.2%的生產基地開始復工復產，但在部分地區仍然有不少整車製造商和汽車零部件企業處於停產等待復工中，其中位於湖北的生產基地多數仍然處於停工狀態，反倒是輪胎供應商方面情況較樂觀。

界面新聞報導，一名知情人士表示，由於工廠無法復工，廈門金龍客車向東風採購的車架無法按時供貨，導致金龍客車價值人民幣20億元的海外訂單無法按時交付。

目前有多家汽車零部件供應商處於停產狀態，作為天窗、高壓電加熱器和充電樁等重要汽車零部件的德國生產商偉巴斯特（Webasto），在武漢擁有全球最大的生產基地，目前處於關閉消毒狀態。

法雷奧（Valeo）和佛吉亞（Faurecia）兩家法國汽車零部件供應商，在武漢的分公司也處於停產狀態，法雷奧在武漢建有車燈工廠、前端模組工廠和中國區的研發中心。

而佛吉亞在武漢有一座座椅系統生產基地；兩家企業主要為東風神龍、東風日產以及鄭州日產等整車製造商供應零部件。

為本田CR-V供應刹車踏板的偉福科技（F-TECH）在1月30日則宣佈，將在武漢工廠的產能轉移至菲律賓工廠。

相較之下，輪胎供應商方面情況比較樂觀，倍耐力輪胎相關負責人表示，目前倍耐力在大陸兩家生產基地中，兗州工廠一直處於生產狀態，而停工的焦作工廠也將於2月17日恢復生產。

另一家輪胎大廠米其林，則未透露具體產能狀況，僅表示「希望市場早日恢復活力。」

疫情造成各家企業不同影響，但據中汽協根據受訪的300多家整體和零部件企業反應顯示，不會改變長期增長穩定的發展態勢。