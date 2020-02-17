拚經濟轉型 滬國際金融中心加碼

2020年是上海基本建成與中國經濟實力和人民幣國際地位相適應的國際金融中心「交卷」之年，上海「先行先試」，國際金融中心的建設正不斷加碼。

14日晚間，中國人民銀行等5個機構聯合發布「關於進一步加快上海國際金融中心建設和金融支持長三角一體化發展的意見」（以下簡稱「意見」），該「意見」從積極推進中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（以下簡稱臨港新片區）金融「先行先試」、金融支持長三角一體化發展等多方面為上海國際金融中心的建設加碼助力。

中新社報導，中國（上海）自由貿易區研究院（浦東改革與發展研究院）金融研究室主任劉斌表示，臨港新片區金融「先行先試」可以吸引一大批國內外高等級的金融機構落戶，同時在新的政策下，允許國外機構參與組建、設立和投資新的金融業態，如金融科技、金融資產投資公司等，對臨港新片區的金融業和實體經濟具有重要的推動作用。

劉斌說，「意見」對於推進中國和上海金融開放也提出了新的方向，主要可以體現在金融機構、金融業務、金融市場三個方面。一是外資可以參與組建和設立理財子公司、金融資產投資公司等；二是銀行、證券、保險等領域開放進一步擴大；三是銀行間外匯市場、債券、黃金、石油等大宗商品市場進一步開放。從這三個層面看，此次開放力度非常大。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍則表示，「意見」的發布對調整長江三角洲區域經濟結構也有積極的作用。讓一些高附加值的優勢產業進一步發展起來，使經濟發展更符合經濟轉型的規律。