外貿汽車滾裝船 首度掛靠海南自貿區
「MORNING LAURA/勞拉」號外貿汽車滾裝船，16日掛靠在海南省海口市秀英港，430輛嶄新的平行進口車魚貫而出。這是海南自貿區首次掛靠進口外貿汽車滾裝船，對促進海南自貿區建設及平行進口汽車行業發展具有重要意義。
中新社報導，這是海口港汽車整車進口口岸自2015年正式運營以來，首次以滾裝船形式進口外貿汽車。相較於以往通過集裝箱進口汽車，滾裝船運輸降低了平行汽車進口的物流成本。
本次卸載的430輛平行進口車均來自卡達。由於當前處於新冠肺炎疫情蔓延時期，中國外運積極協調各口岸聯檢部門，提前辦理船舶靠泊特許審批手續，簡化作業程序，與船方建立了嚴格的疫情防控機制，並為船方配備了醫用防護用品。
為保障外貿汽車滾裝船順利掛靠，海口海事局積極運用海南國際貿易單一窗口，遠程辦理船舶進出口岸相關手續，並實施臨時交通管制等多項措施。
中國外運華南有限公司海南分公司總經理刁德榮表示，中國外運將積極優化在海南自貿區（港）的網點佈局，通過推進實施平台化、網絡化和產品化戰略，打造聯通大陸、海南和東盟國家的物流網絡生態圈。
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