廣州復工「不是一個人在戰鬥」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新華社報導，在廣州製造業密集的黃埔區，截至2月13日下午，已有3061家企業復工復產，其中工業企業1338家，世界五百強工業投資企業86家。全區工業企業復工17萬人，佔2019年區工業從業人數近半。

位於廣州開發區的拜耳處方藥廣州產品供應中心內，春節期間，這裡的員工就加班加點，保證醫藥產品供應。1月28日起，公司主要藥品產線逐步恢復，相當一部分是拜耳中國支援湖北新冠肺炎疫情防控工作捐贈的醫療物資。

「我們現在差不多恢復了六成產能。」拜耳廣州供應中心高級廠長謝亞濤說。公司主打的兩款產品都是新冠肺炎救治所需的醫療物資，一個用於成人呼吸道感染消炎，一個用於醫學成像造影劑，其中前者二月份的需求量大幅增加。

離拜耳不遠的廣州寶潔有限公司黃埔工廠安全經理徐繼承表示，工廠於2月5日復工，目前大部分的生產線恢復生產，約1000名員工到崗。「現在以生產沐浴液、洗髮露等個護產品為主，保障生活所需。」

此次復工不同以往，一面是復工復產，一面是疫情防控。早在春節前，拜耳廣州供應中心就儲備了口罩、手套等防控物資，所有員工和訪客在進出廠區時都需要佩戴口罩、測量體溫並手部消毒。

徐繼承說，上游企業復工情況關係到寶潔黃埔工廠的原材料供應，特別是跨區域的生產原料供應，對此，當地政府部門一直在幫忙協調。用工方面，目前寶潔黃埔工廠根據訂單需求靈活安排人員生產，通過跨部門調整解決。

面對困難，企業「不是一個人在戰鬥」，黃埔區不斷出台支持措施。其中「暖企8條」從應急保障、生產保障、攻關獎勵、金融紓困、投產獎勵、租金減免、穩崗就業、創新扶持等八個方面著手，涉及財政扶持資金約2.87億元。

同時，黃埔區、廣州開發區還啟動「百名局長服務千家企業」行動，各職能部門負責人直接聯繫和走訪1000家企業，幫助疫情物資生產企業做好原材料供應、設備改造等工作。

拜耳 新冠肺炎 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

首例新冠肺炎死亡是否為社區感染 專家看法不一

中國衛健委：新冠肺炎重症比例 明顯下降

新冠肺炎疫情嚴峻 湖北通告：所有社區24小時最嚴格封閉管理

兼顧防疫、復工 多地推「分區分級」

相關新聞

陸拚加速復工 祭十大猛招

為幫助企業復工生產，大陸海關總署昨（16）日推出十條措施，包括加快驗放進口生產設備和材料、縮短農產品及食品進口檢疫時間、減少審批流程支持企業擴大出口。

台企復工 福建急援20億抗疫

福建省政府台港澳事務辦公室透露，截至2月13日，福建省台資企業復工已達354家。2月10日起，福建各類企業在做好防控工作的前提下有序復工復產。同時，各地有關部門開展各類服務保障，讓台企能順利復工。

出手穩外貿 農產、食品將擴大進口

疫情之下中國再出手穩定外貿措施。中國海關總署16日發佈10條新規，要求支持企業出口，促進農產品、食品擴大進口。

廣州復工「不是一個人在戰鬥」

新華社報導，在廣州製造業密集的黃埔區，截至2月13日下午，已有3061家企業復工復產，其中工業企業1338家，世界五百強工業投資企業86家。全區工業企業復工17萬人，佔2019年區工業從業人數近半。

外貿汽車滾裝船 首度掛靠海南自貿區

「MORNING LAURA/勞拉」號外貿汽車滾裝船，16日掛靠在海南省海口市秀英港，430輛嶄新的平行進口車魚貫而出。這是海南自貿區首次掛靠進口外貿汽車滾裝船，對促進海南自貿區建設及平行進口汽車行業發展具有重要意義。

拚經濟轉型 滬國際金融中心加碼

2020年是上海基本建成與中國經濟實力和人民幣國際地位相適應的國際金融中心「交卷」之年，上海「先行先試」，國際金融中心的建設正不斷加碼。

汽車零件仍停產 本田產能移菲

在大陸183個整車生產基地中，已經有32.2%的生產基地開始復工復產，但在部分地區仍然有不少整車製造商和汽車零部件企業處於停產等待復工中，其中位於湖北的生產基地多數仍然處於停工狀態，反倒是輪胎供應商方面情況較樂觀。

北京瞭望／農行三兄弟與湖北四條友

大陸財經界人士最近操心的事多，但他們的操心主要是發現問題，而不是能力之外的解決問題。最近可供發現的問題不少，比如一直以來都是人類把動物關進籠子，為什麼今年春節，動物成功地把十幾億人關進籠子。這個問題用官場的說法，叫「隱瞞是教訓，封城是經驗」。但這些問題的發現，太政治而不吸引，真正吸引財經界人士私下熱心討論的，叫「農行三兄弟」和「湖北四條友」，因其事關經濟。

A股再融資門檻降 創業板添活水

A股再融資新規定今（17）日上路，創業板受惠最大，尤其大股東賣股鎖定期縮短一半、再融資新股發行價從打九折降為打八折及發行人最多35人等，都有助於降低再融資的門檻，讓創業板上市公司快速取得再融資的資金，緩解資金吃緊問題。

大陸．資金．對策／疫情期間台商財稅工作重點

台商除了要注意大陸官方針對此次疫情公布的稅務政策外，還要注意因疫情對年度審計工作造成的影響。

陸多家跨國車企 本周開工

豐田汽車、日產汽車、福斯汽車及寶馬汽車等多家跨國車企本周將陸續復工，豐田發言人高健介表示，位於吉林省長春市和廣州的工廠將於17日復工，天津廠在18日恢復營運，成都廠延至24日以後。這些車廠因新冠病毒疫情而停擺至今的生產線將陸續復工。

手機廠外送商也申請防疫貸款 中國：不符規定

外媒日前報導，包含小米、美團、滴滴等企業向北京銀行業提出人民幣574億元的抗擊疫情貸款，引發爭議。陸媒今天報導，相關企業...

熱門新聞

大陸上網課 吸菸的、脫衣的…難堪的畫面層出不窮

馬紹章：台灣內部對中華民國無共識 如何讓中共正視？

停課不停學！釘釘出線上授課 小學生在App商店狂負評望下架

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

疫情重點地區 中國回收人民幣隔離14天

嫌無「廳級」病房 湖北退休官員確診拒住院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。