廣州復工「不是一個人在戰鬥」

新華社報導，在廣州製造業密集的黃埔區，截至2月13日下午，已有3061家企業復工復產，其中工業企業1338家，世界五百強工業投資企業86家。全區工業企業復工17萬人，佔2019年區工業從業人數近半。

位於廣州開發區的拜耳處方藥廣州產品供應中心內，春節期間，這裡的員工就加班加點，保證醫藥產品供應。1月28日起，公司主要藥品產線逐步恢復，相當一部分是拜耳中國支援湖北新冠肺炎疫情防控工作捐贈的醫療物資。

「我們現在差不多恢復了六成產能。」拜耳廣州供應中心高級廠長謝亞濤說。公司主打的兩款產品都是新冠肺炎救治所需的醫療物資，一個用於成人呼吸道感染消炎，一個用於醫學成像造影劑，其中前者二月份的需求量大幅增加。

離拜耳不遠的廣州寶潔有限公司黃埔工廠安全經理徐繼承表示，工廠於2月5日復工，目前大部分的生產線恢復生產，約1000名員工到崗。「現在以生產沐浴液、洗髮露等個護產品為主，保障生活所需。」

此次復工不同以往，一面是復工復產，一面是疫情防控。早在春節前，拜耳廣州供應中心就儲備了口罩、手套等防控物資，所有員工和訪客在進出廠區時都需要佩戴口罩、測量體溫並手部消毒。

徐繼承說，上游企業復工情況關係到寶潔黃埔工廠的原材料供應，特別是跨區域的生產原料供應，對此，當地政府部門一直在幫忙協調。用工方面，目前寶潔黃埔工廠根據訂單需求靈活安排人員生產，通過跨部門調整解決。

面對困難，企業「不是一個人在戰鬥」，黃埔區不斷出台支持措施。其中「暖企8條」從應急保障、生產保障、攻關獎勵、金融紓困、投產獎勵、租金減免、穩崗就業、創新扶持等八個方面著手，涉及財政扶持資金約2.87億元。

同時，黃埔區、廣州開發區還啟動「百名局長服務千家企業」行動，各職能部門負責人直接聯繫和走訪1000家企業，幫助疫情物資生產企業做好原材料供應、設備改造等工作。