出手穩外貿 農產、食品將擴大進口

疫情之下中國再出手穩定外貿措施。中國海關總署16日發佈10條新規，要求支持企業出口，促進農產品、食品擴大進口。

根據新規，海關對企業生產急需進口的機器設備、原材料將予以快速驗放。以疫情防控為目的進口用於治療、預防、診斷新型冠狀病毒肺炎的疫苗、血液製品、試劑等特殊醫療物品，在風險可控前提下可憑相關證明直接驗放。

官方稱，要進一步增加農產品、食品准入國別和註册企業數量，增加進口品種。加快農產品、食品准入進程，壓縮檢疫審批時長，對符合要求的申請隨報隨批。在重點口岸開闢農產品、食品進口綠色通道，實行24小時預約通關。

在擴大出口方面，新規明確，要優化出口前監管，有針對性地做好出口貨物檢疫證書、處理證書、原產地證、衛生證書等出具工作。加快出口備案企業審批流程。加強對企業進行國外技術貿易措施專項培訓，為企業順利出口提供支持。

針對外國可能採取的限制性措施，官方稱，將加強監測預警，密切關注、收集其他國家、地區因疫情對中國進出口商品採取的限制措施，及時發佈預警信息。

此前，中國已要求機電、紡織等六大商會協助企業開具不可抗力事實性證明，幫助企業減少因不能按時交貨造成的損失。