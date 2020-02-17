台企復工 福建急援20億抗疫

福建省政府台港澳事務辦公室透露，截至2月13日，福建省台資企業復工已達354家。2月10日起，福建各類企業在做好防控工作的前提下有序復工復產。同時，各地有關部門開展各類服務保障，讓台企能順利復工。

福建省台港澳辦收集整理了疫情防控相關法律知識和健康防護須知，為在閩台企提供法律服務等建議參考，包括復工用工、疫情防控、合同履行、企業支援抗擊疫情開展捐贈等方面的政策和措施。

平潭台灣創業園10日開園復工，園區出台多項舉措助力園內台資企業復工復產，包括為提供免租服務。

龍岩市台港澳辦通過各類渠道發佈防控信息，為台胞提供疫情防控服務和生活上的幫助，並協助衛生部門、社區做好台胞的追蹤、篩查、登記、隨訪和健康狀況監測。

扎根福州近30年的台資企業—福華紡織印染有限公司近日已復工生產，該公司總經理陳奕廷表示，目前大概有三、四成的員工到崗。公司對所有員工進行摸底，逐一瞭解員工春節期間的去向及健康情況，工廠內也做好了環境消毒及口罩、酒精等物資的準備工作，並對進入的人員進行嚴格的體溫檢測和登記。

福建省台港澳辦、中國進出口銀行福建省分行近日印發了《關於政策性金融支持疫情期間福建省重點台資企業穩定生產工作方案》的通知，支持重點台資企業有效應對疫情。中國進出口銀行福建省分行將對受疫情短期影響較大但企業運行一貫良好、有發展前景、市場潛力大的台資企業，經評估符合條件的，從貸款額度、利率、擔保、期限等方面給予特殊政策支持。

主要措施包括：首批設立20億元人民幣福建省重點台資企業應急資金專項貸款額度，最高貸款利率不超過3.33%，貸款期限不超過1年；對經營情況正常、符合條件的企業可採取免擔保；設立專門綠色通道，在風險可控、符合監管要求的前提下，在3個工作日內完成審批等流程。

此外，福建省台港澳辦協調各地將台資企業同等納入福建省應對新冠肺炎疫情感染的「24條工作措施」支持範圍，在適當降低利率、減免逾期利息、調整還款期限和方式及給予貸款貼息等政策支持。