快訊

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵

日本愛知縣60多歲男確診新冠肺炎 為名古屋病例友人

新冠肺炎香港湧急單 台南將軍胡蘿蔔外銷搶市

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
正值台南將軍胡蘿蔔採收期，因香港傳出蔬果需求殷切，近兩周來，累計貿易商已出貨20只貨櫃至香港，運送的紙箱寫著「銷往香港」。記者謝進盛／攝影

正值台南將軍胡蘿蔔採收期，因香港新冠肺炎嚴峻傳出蔬果需求殷切，近兩周累計貿易商已出貨20只貨櫃，達往年一整年出口量的20%，胡蘿蔔外銷大增，地方始料未及。

將軍胡蘿蔔聞名全台，素有「胡蘿蔔故鄉」美譽，種植面積約270公頃，年產值約8千萬元，目前正值採收，近來因香港新漢肺炎疫情，大陸蔬菜銷香港受阻，轉向將軍胡蘿蔔下單，為了應付湧入的急單，業者忙調派人手下田採收，在田間打包完成後完成相關作業後急運出口。

「今年銷往香港訂單應該會激增！」將軍區農會總幹事吳明成說，將軍區往年外銷香港約可達100只貨櫃，以每只貨櫃裝運約20公噸，年外銷香港約2千400公噸，而最近兩周估計已出櫃20只，估計約400公噸。以目前來看，今年外銷香港成長應該相當可觀。

吳明成表示，新漢肺炎疫情，讓將軍紅蘿蔔意外搶手，只是今年因前一波雨災，產量減少約4成，也讓急於外銷業者有時等不及，忙調度人手逕前往農田採收，農工們手腳俐落，有的忙裝箱，有的忙拔蘿蔔，有的載運，甚至簡單便當果腹不到10分鐘立即上工，可說相當辛苦。

正值台南將軍胡蘿蔔採收期，因香港傳出蔬果需求殷切，近兩周累計貿易商已出貨20只貨櫃至香港，達往年一整年出口量的五分之一。記者謝進盛／攝影
正值台南將軍胡蘿蔔採收期，因香港傳出蔬果需求殷切，近兩周累計貿易商已出貨20只貨櫃至香港，達往年一整年出口量的五分之一，出乎地方意料。記者謝進盛／攝影

香港 新冠肺炎 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

威士特丹號乘客被驗出新冠肺炎 2次採檢仍呈陽性

和歌山縣首染新冠肺炎醫師 複檢陰性將出院

日本愛知縣60多歲男確診新冠肺炎 為名古屋病例友人

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

相關新聞

大陸上網課，吸菸的、脫衣的…難堪的畫面層出不窮

大陸防範新冠肺炎疫情，各級學校延遲上學，但在「停課不停學」政策下，2月11日起大陸多個省、市開始線上開學，結果出現一堆尷...

新冠肺炎香港湧急單 台南將軍胡蘿蔔外銷搶市

正值台南將軍胡蘿蔔採收期，因香港新冠肺炎嚴峻傳出蔬果需求殷切，近兩周累計貿易商已出貨20只貨櫃，達往年一整年出口量的20...

手機廠外送商也申請防疫貸款 中國：不符規定

外媒日前報導，包含小米、美團、滴滴等企業向北京銀行業提出人民幣574億元的抗擊疫情貸款，引發爭議。陸媒今天報導，相關企業...

陸企人物／80後汪劍超 把垃圾變商機

80後的汪劍超現在是成都一家環保企業的董事長，但他2005年研究所畢業後，成為微軟的軟體開發工程師，兩年後轉任產品經理，發現創意很難獲得大公司的重視。

英建高鐵2號線 中企有望參與

BBC報導，英國正與中國就讓中國國有鐵路建設企業參建英國高鐵二號線（HS2）進行討論。英國政府官員表示，已經進行了「初步討論」，但尚未作出「具體承諾」。本周早些時候，英國首相強生剛剛批准了這項具有爭議的高鐵建設計畫。

疫情重點地區 中國回收人民幣隔離14天

新冠肺炎疫情仍然緊繃，民間聞病毒色變。中國人民銀行（中國央行）表示，高度重視公眾使用現金的安全衛生問題，已經要求疫情重點...

港財政司長：港新年度財政赤字獲史上新高

香港財政司長陳茂波表示，新財政年度的預計財政赤字，以金額計，可能是歷來最高，但特區政府的財政儲備，容許推出逆周期的紓困措...

人行防疫作戰 下鈔票隔離令

中國大陸新冠肺炎疫情防控到了最關鍵階段，現在連人民幣鈔票也要被「隔離」七到14天，來自醫院、農貿市場的現金更是要特殊處理，單獨封存，杜絕病毒。

陸券商挺A股 大買自家基金

新冠肺炎疫情下，大陸的基金、券商紛紛拿出真金白銀支持資本市場，春節後開市以來，已有41家基金公司宣布自購，合計金額近人民幣（下同）26億元；同時也有五家券商資管表示配置自家旗下產品，合計金額共5.7億元。

財經觀點／轉型…陸邁向焦慮的高收入經濟體

大陸經濟的結構轉型可分為幾個階段，一九八○年代初到八○年代末的鄉村工業，鄉鎮企業從一五○萬家成長到一八九○萬家，工業產值則增加十三點五倍，就業人數增加一億。 第一次工業革命出現在一九九○年代初到九○年代末，當時是勞動密集型工業；第二次工業革命是在廿世紀初到廿世紀的第一個十年，出現資本與技術密集型工業，包括機械設備、化工、電子與資訊等。二○一二年前後，大陸跨過了工業化的高峰期，此後的工業部門成長慢於ＧＤＰ名義增速，但工業升級並未停步。

江蘇五城聯手 確保運輸暢通

大陸為遏止新冠肺炎疫情蔓延，各省市復工復產又迫在眉睫，江蘇省蘇州、無錫、常州、南通、泰州五個城市14日夜間突然聯合宣布，將建立協調機制，保持公路交通無阻，道路物資運輸暢通，恢復經濟生機。

衝刺復工產能 鴻海鄭州廠祭1.3萬元員工激勵獎金

鴻海傳出為了提升鄭州廠復工產能，對員工祭出人民幣3000元（約新台幣 1.3 萬元）的「防疫返崗激勵獎金」。

熱門新聞

人行防疫作戰 下鈔票隔離令

馬紹章：台灣內部對中華民國無共識 如何讓中共正視？

停課不停學！釘釘出線上授課 小學生在App商店狂負評望下架

衝刺復工產能 鴻海鄭州廠祭1.3萬元員工激勵獎金

新冠肺炎香港湧急單 台南將軍胡蘿蔔外銷搶市

陸各地陸續復工後…爆四起群聚疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。