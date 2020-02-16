新冠肺炎香港湧急單 台南將軍胡蘿蔔外銷搶市
正值台南將軍胡蘿蔔採收期，因香港新冠肺炎嚴峻傳出蔬果需求殷切，近兩周累計貿易商已出貨20只貨櫃，達往年一整年出口量的20%，胡蘿蔔外銷大增，地方始料未及。
將軍胡蘿蔔聞名全台，素有「胡蘿蔔故鄉」美譽，種植面積約270公頃，年產值約8千萬元，目前正值採收，近來因香港新漢肺炎疫情，大陸蔬菜銷香港受阻，轉向將軍胡蘿蔔下單，為了應付湧入的急單，業者忙調派人手下田採收，在田間打包完成後完成相關作業後急運出口。
「今年銷往香港訂單應該會激增！」將軍區農會總幹事吳明成說，將軍區往年外銷香港約可達100只貨櫃，以每只貨櫃裝運約20公噸，年外銷香港約2千400公噸，而最近兩周估計已出櫃20只，估計約400公噸。以目前來看，今年外銷香港成長應該相當可觀。
吳明成表示，新漢肺炎疫情，讓將軍紅蘿蔔意外搶手，只是今年因前一波雨災，產量減少約4成，也讓急於外銷業者有時等不及，忙調度人手逕前往農田採收，農工們手腳俐落，有的忙裝箱，有的忙拔蘿蔔，有的載運，甚至簡單便當果腹不到10分鐘立即上工，可說相當辛苦。
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