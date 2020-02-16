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英建高鐵2號線 中企有望參與

世界日報 / 中國新聞組╱北京16日電

BBC報導，英國正與中國就讓中國國有鐵路建設企業參建英國高鐵二號線（HS2）進行討論。英國政府官員表示，已經進行了「初步討論」，但尚未作出「具體承諾」。本周早些時候，英國首相強生剛剛批准了這項具有爭議的高鐵建設計畫。

據環球網，上述報導援引英國《建築》（Building）雜誌指出，中國鐵建股份有限公司（CRCC）上月致信英國高鐵二號線公司首席執行官，稱該公司可以在本世紀中葉前，以低得多的成本建成這條高鐵線。

據了解，強生於11日批准了建造一個連接倫敦和英國北部地區的巨額高鐵項目HS2。項目預計將耗資1000億英鎊。

據英國媒體消息，去年5月，英國高鐵二號線公司首席執行官馬克瑟斯頓（Mark Thurston）就曾飛往北京，與5家中國國有企業商討高鐵修建事宜。該消息後來得到中方的證實。中國國家發展改革委網站顯示，4月11日，該部門外資司會見英國高鐵二號線公司CEO，雙方就英國高鐵二號線最新進展情況、下一步招標安排等進行了深入交流。

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