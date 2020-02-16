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直播／疫情指揮中心下午兩點召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

疫情重點地區 中國回收人民幣隔離14天

中央社 / 台北16日電
中國人民銀行（中國央行）表示，高度重視公眾使用現金的安全衛生問題，已經要求疫情重點地區回籠現金消毒，並存放14天以上再投放。本報系資料庫

新冠肺炎疫情仍然緊繃，民間聞病毒色變。中國人民銀行（中國央行）表示，高度重視公眾使用現金的安全衛生問題，已經要求疫情重點地區回籠現金消毒，並存放14天以上再投放。

綜合陸媒報導，中國國務院聯防聯控機制記者會15日舉行，中國人民銀行副行長范一飛表示，中國人民銀行高度重視公眾使用現金的安全衛生問題並採取措施加強相關工作，已經要求疫情重點地區回籠現金消毒，置放14天以上再投放。

范一飛說，今年1月17日以前，中國人民銀行向全國安排調撥近6000億元的新鈔，春節前緊急向武漢投放40億元的新鈔，提高了銀行網點工作人員和辦理現金業務群眾的安全感。

他說，現金回籠發放過程做到衛生、可控，要求商業銀行的現金業務按照收支兩條線進行，對外付出現金盡可能以新鈔為主，回籠現金時對醫院、農貿市場等管道回籠的現金採取特殊處理並單獨封存，消毒後交存人民銀行，不得對外支付。

疫情防控重點地區的回籠現金，用紫外線或者高溫等消毒，存放14天以上再投放市場，對於非疫情防控重點地區現金消毒以後，要求存放7天以上再投放市場。

他表示，央行已經暫停了現金跨省調撥，以及部分疫情嚴重地區的省內調撥，盡可能減少人員流動，降低在途感染及傳播的風險。

深圳人行和各商業銀行加強現金回收環節及儲存場地的消毒工作，對醫院、農貿市場等重點單位回籠的現金消毒清點後繳存深圳人行，不對外投放。

人民銀行廣洲分行則要求轄內的各商業銀行，將醫院、農貿市場以及公共交通行業等回收的現鈔，全部上繳回到人行廣洲分行，由廣州分行依照規定直接銷毀。

世界衛生組織（WHO）2月11日將新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

中國人民銀行 疫情
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