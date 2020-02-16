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港財政司長：港新年度財政赤字獲史上新高

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港財政司長陳茂波指出，香港新年度財政赤字或史上新高。取自官方香港電台

香港財政司長陳茂波表示，新財政年度的預計財政赤字，以金額計，可能是歷來最高，但特區政府的財政儲備，容許推出逆周期的紓困措施。

據香港電台報導，陳茂波在網誌中說，留意有評論提出政府由去年下旬起推出一系列的紓困、民生政策措施等，質疑長遠而言香港在財政上是否能夠承擔。陳茂波解釋，解讀財政赤字時，不單考慮赤字的幅度，更要檢視形成赤字的原因，例如支出的性質、收入的波幅。而政府過去加大開支的其中一個主因，是提升服務或加大對社會多方面的投資，屬於需要的「追落後」工作。

陳茂波又說，由於外圍經濟環境複雜多變，疫情對大陸的經濟影響仍有待觀察，香港除了受疫情影響外，亦未完全走出去年社會事件的陰霾，不得不對短期的經濟展望，維持審慎的態度，預期財政赤字可能會維持一段時間。

他說未來考慮新增的開支時，政府會更注意財政上的可持續性，量入為出，亦會做好發展經濟的工作，並突破土地、人才及勞動力方面短缺的制約。

香港 財政赤字
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