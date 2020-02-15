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衝刺復工產能 鴻海鄭州廠祭1.3萬元員工激勵獎金

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
鴻海傳出為了提升鄭州廠復工產能，對員工祭出人民幣3000元（約新台幣 1.3 萬元）的「防疫返崗激勵獎金」。圖／騰訊科技

鴻海傳出為了提升鄭州廠復工產能，對員工祭出人民幣3000元（約新台幣 1.3 萬元）的「防疫返崗激勵獎金」。

科創板日報引述多方消息來源，鴻海旗下富士康鄭州廠推出「防疫返崗激勵獎」，激勵對象為 iDPBG 鄭州在職員級員工（不含陽光工場），每人獎勵人民幣3000元。

報導指出，富士康為了保障工人們的安全已採取防疫措施，包括所有的工廠工人必須佩戴口罩、進行溫度測試等，同時在跟相關部門多次溝通後，鄭州工廠於2月10日小規模復工，不過產能卻處於低負荷狀態。

騰訊科技報導，之前產業鏈就給出消息，表示富士康已經讓在鄭州的工廠於2月10日復工，不過復工率約在40到60%，對於富士康來說，在鄭州的工廠是否第一時間復工至關重要，因為目前全球有90%的iPhone都是出自這裡。

知情人士透露，富士康仍在爭取深圳工廠的複產時間，這些恢復生產的前提條件是，確保工人可以在安全情況下進行生產。

本周有消息指出，富士康計畫在2月底之前恢復在大陸50％的生產，並計畫在3月繼續恢復至80%。

天風證券分析師郭明錤曾在報告中表示，鄭州富士康是iPhone最重要的生產據點，主要負責生產iPhone 11系列、iPhone SE2等，疫情將導致蘋果新產品生產、交付延遲會對iPhone的銷售構成影響，預計2020年Q1的iPhone出貨量將下降10%。

按照郭明錤給出的報告來看，2020年上半年蘋果將發布7款新品，其中包括iPad Pro、MacBook Pro、MacBook Air、小型無線充電板、UWB標籤與高階藍牙耳機等，而最先亮相的是iPhone 9，其預計會在今年3月發布。

至於iPhone 9，產業鏈表示，蘋果的總訂單量要超過3000萬支，由於主打相對廉價的市場，這款手機將會大大提升今年iPhone整體出貨量，預計總出貨量會超過2億支。

上游產業鏈每個月為iPhone 9準備約200到400萬支的產能，新機的外觀設計與大部分的硬體規格iPhone 8非常相似，例如搭載了A13處理器，內置3GB記憶體，移除了3D Touch模組，提供Touch ID功能，售價399美元起。

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