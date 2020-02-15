新冠肺炎疫情 救了中國大陸口罩業

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
新冠肺炎疫情讓中國大陸許多原本要倒的工廠企業都活過來了。 美聯社

新冠肺炎疫情從今年農曆春節前夕突然開始肆虐，且至今尚未有降溫跡象。不過，這場疫情卻拯救了中國大陸原本要倒的一些口罩業者。在政府政策和市場需求的雙重支持下，口罩等防護用品相關企業已經不缺錢。

路透報導，大陸國家發展改革委員會社會發展司司長歐曉理本周表示，隨著企業復工復產的推進，對防護物資的需求急劇增長，尤其是對口罩的需求，面臨一個比較大的缺口。

一名大陸沿海地區國有企業人士表示，經過這場疫情，大陸民眾的公共衛生健康意識已普遍提高，加上空氣品質問題，口罩的需求量已經變大，「以前口罩可說是可有可無，戴的人很多，不戴的人更多，但現在不戴口罩根本不敢出門」。

在不少市場人士眼中，當前口罩已成為一種另類的「硬通貨」，即使疫情結束，口罩的市場需求量也和疫情前不是一個等級。不只是在大陸國內，對大陸以外國家也是如此。該名人士舉例，疫情爆發初期曾有大陸企業向德國廠商訂購口罩支援武漢，但德國企業卻臨時毀約，因為口罩在德國已經售罄。

大陸各部會當前最重要的工作就是疫情防控，相關的財政和金融政策已相繼出籠，例如中央將對防疫重點保障企業給予貼息支持，大陸央行則設立人民幣3,000億元的再貸款專案，實施優惠貸款利率，加強對重要醫療、生活物資重點企業的金融支持。

前述人士表示，當地銀行已收到地方政府所發的重點扶持企業名單，在這上百家企業中，絕大部分都是和口罩生產有關的企業，也包括生產溫度計、醫療用品等的企業。

他並指出，經過這次疫情，未來環保、醫療衛生等企業在貸款上將受到重點支持，預料將會吸引一些企業到當地建廠。

在大陸政府政策的大力支持和市場需求急速擴大的刺激下，不少大公司也開始集結自身資源，宣布跨界生產口罩、防護衣等醫療物資，以滿足目前防疫前線的緊迫需求。

不過，上述人士指出，口罩業的技術門檻不是很高，當愈來愈多大型企業進入到相關領域，這些企業的規模將會一些原有的小型企業造成排擠效果。這些小企業要靠著今年一兩季的銷售度過今年問題不大，但明年就會有一定的風險。

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