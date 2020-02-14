加快上海國際金融中心建設 陸展開金融改革試點

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局和上海市政府今（14）日聯合發文指出，為進一步加快上海國際金融中心建設，積極推進臨港新片區金融先行先試，將在臨港新片區探索取消外商直接投資人民幣資本金專用帳戶，展開本外幣合一跨境資金池試點。

央行網站刊登《進一步加快上海國際金融中心建設和金融支持長三角一體化發展的意見》，並提出30條具體措施。這30條措施中涵蓋許多金融改革和金融開放的試點內容，其中要點如下：

1.試點符合條件的商業銀行理財子公司，按照商業自願原則在上海設立專業子公司 ，投資臨港新片區和長三角的重點建設專案股權和未上市企業股權。

2.試點符合條件的金融資產投資公司在上海設立專業投資子公司，參與開展與臨港新片區建設以及長三角經濟結構調整、產業優化升級和協調發展相關的企業重組、股權投資、直接投資等業務。

3.支援金融機構和大型科技企業在區內依法設立金融科技公司，積極穩妥探索人工智慧、大資料、雲計算、區塊鏈等新技術在金融領域應用，重視金融科技人才培養。

4.在臨港新片區內探索取消外商直接投資人民幣資本金專用帳戶，探索開展本外幣合一跨境資金池試點。支援符合條件的跨國企業集團在境內外成員之間，集中開展本外幣資金餘缺調劑和歸集業務，資金按實需兌換，對跨境資金流動實行雙向宏觀審慎管理。探索外匯管理轉型升級。

5.在臨港新片區內試點開展境內貿易融資資產跨境轉讓業務。研究推動依託上海票據交易所及相關數位科技研發支援機構建立平台，辦理貿易融資資產跨境轉讓業務，促進人民幣跨境貿易融資業務發展。

6.試點外資機構與大型銀行在上海合資設立理財公司，支持商業銀行和銀行理財子公司選擇符合條件的、註冊地在上海的資產管理機構作為理財投資合作機構。

7.支持外資機構設立或控股證券經營機構、基金管理公司在上海落地。推進人身險外資股比限制從51%提高至100%在上海率先落地。

8.對境外金融機構在上海投資設立、參股養老金管理公司的申請，成熟一家、批准一家。鼓勵保險資產管理公司在上海設立專業資產管理子公司。試點保資產管理公司參股境外資產理機構等在上海設立的理財公司。探索保險資金依詖上海相關交易所試點投資黃金、石油等大宗商品。

9.支持符合條件 的非金融企業集團在上海設立金融控股公司。鼓勵跨國公司在上海設立全球或區域資金管理中心等總部型機構。跨國公司在上海設立的資金管理中心，經批准可進入銀行間外匯市場交易。允許在上海自貿試驗區註冊的融資租賃母公司和子公司共用外債額度。

10.支援上海加快推進金融法治建設，加快建成與國際接軌的金融規則體系，加大對違法金融活動的懲罰力度，鼓勵開展金融科技創新試點。