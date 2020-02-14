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美再制裁華為 陸外交部：敦促美方停止打壓

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人耿爽。圖／取自大陸外交部網站

針對美國政府以共謀詐欺和密謀竊取商業機密等16項新罪名起訴華為，大陸外交部發言人耿爽表示，大陸敦促美方立即停止對大陸企業無理打壓。

耿爽在今日大陸外交部例行記者會上作出以上表示。他指出，大陸政府一貫鼓勵大陸企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上開展對外經濟合作。

耿爽指出，美方一段時間以來在拿不出任何證據的情況下，濫用國家力量，無理打壓特定中國大陸企業，既不道德，也不光彩，有失一個大國的水準。這種經濟霸凌行徑是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的公然否定，嚴重損害美國自身信譽和形象，也將損害美國企業的利益。

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