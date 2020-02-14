疫情衝擊 首季及Q2，中國智慧手機市場將負增長

市場研究機構Counterpoint指出，受疫情衝擊，今年首季中國智慧手機銷量將下降2成以上，尤其占中國市場6成以上的華為，衝擊最大。

Counterpoint研究總監Tom Kang估計，新冠肺炎疫情會維持到3月，意味中國商業活動或要再過兩個月才能完全恢復正常，預計2020年首季及次季，中國以至全球智慧手機市場都會出現負增長。

Counterpoint 分析師Tanga Flora指出，中國市占最大的華為，和依賴實體店銷售的OPPO、Vivo受到拖累較大，而對小米、OnePlus及Realme銷售影響相對小，因為它們以網路為中心，並面向海外市場。

同時預計，考慮到部分智慧手機品牌在武漢和湖北省設有工廠，有中國設備製造商開始面臨某些組件短缺，首季全球手機銷售或出現5-6％負增長，而部分銷售額或會轉移到今年第三季度，預計今年全球智慧手機市場銷量或會持平。