疫情下的情人節 陸花束销售量减少90%

受疫情影響，大陸鮮花商家無法配送，商家評估「情人節花束的銷量起碼下滑95%」。

除了鮮花無法配送，另外受疫情的影響，情侶互送禮物也改實用為主，根據美團外賣統計，預約在2月14日送達的「禮物」，互送的禮品中以防護用品居首，其次是蔬菜。花農的鮮花香對乏人問津。

界面新聞報導，目前，大陸各省主要的終端鮮花批發市場都還處於停業狀態，花卉主要產區雲南花農們深知自己的玫瑰花無法出省了，大大小小的種植戶選擇讓所有的玫瑰花在地裡開爆掉，再剪掉當垃圾處理，生怕影響後續的鮮花種植。

花農表示，如果想要碰運氣把花運到市場去拍賣，還需請包裝工、收花工，另外要支付包裝材料還有從基地運到鬥南的運輸費，成本太高。

據中花社統計，受疫情及雪災影響，雲南的鮮花產業損失超過40億。僅2月10日一天，就有上百萬支玫瑰被銷毀，一些花農種植的花卉，銷量只有往年的十分之一。

北京一家鮮花供應商表示，跟去年相比，今年的情人節花束的銷量起碼下滑95%。