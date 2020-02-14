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王毅訪德稱 大陸有信心今年全面建成小康社會

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部長王毅。圖/取自大陸外交部網站

大陸國務委員兼外交部長王毅當地時間13日在德國表示，大陸有信心完成今年經濟社會發展的各項指標，全面建成小康社會，徹底消除絕對貧困。他也說，疫情不會影響中德合作，相信雙方加大在健康衛生方面的合作，將給德國企業帶來新的機遇。

據大陸外交部網站消息，王毅在柏林與德國外交部長馬斯舉行外交與安全戰略對話後共同會見記者，王毅做出如上表示。王毅說，此次到訪德國有一個特殊的背景，大陸正在舉國上下、眾志成城抗擊新冠肺炎疫情。

王毅接著指出，在抗擊疫情鬥爭中，大陸一開始本著公開、透明態度向國際社會通報資訊，開展與德國在內的各國的防疫合作。陸方的努力有效阻止了疫情向其它國家蔓延，迄今中國境外的感染數量不到中國國內的1%。

王毅說，疫情給中國經濟帶來一些影響，但這個影響是暫時的。大陸將努力把疫情的影響降到最低。相信疫情過後，積壓的消費需求將快速釋放，經濟動能也會出現強勁反彈。

他說，大陸有信心完成今年中國經濟社會發展的各項指標，全面建成小康社會，徹底消除絕對貧困。疫情不會影響中德合作，相信雙方加大在健康衛生方面的合作，將給德國企業帶來新的機遇。

王毅表示，德國總理梅克爾和馬斯多次表達德方對大陸抗擊疫情的有力支持。病毒無國界，需要國際社會攜手共同應對。在這場維護人類健康的鬥爭中，最重要的是跨越國界的相互理解、相互信任和相互支持。

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