馬雲與鍾南山團隊共建陸國家級呼吸疾病大資料預警系統

阿里巴巴創辦人馬雲將與大陸抗SARS專家鍾南山團隊攜手，合作研發新型冠狀病毒治療藥物和疫苗，並共建中國國家級呼吸疾病大資料智慧預警系統。

每日經濟新聞報導，馬雲公益基金會、阿里雲、廣東省鍾南山醫學基金會、廣州呼吸健康研究院昨（13）日簽署合作框架協定，加速推進2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防治科研攻關，包括加速推進新型冠狀病毒的臨床救治關鍵技術、有效藥物和疫苗研發，並宣佈共建中國國家級呼吸疾病大資料智慧預警系統。

根據協定約定，馬雲公益基金會將向廣東省鍾南山醫學基金會捐贈600萬元人民幣，通過廣東省鍾南山醫學基金會用於支持廣州呼吸健康研究院展開疫情相關科研專案。