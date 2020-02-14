阿里神話破滅？阿里Q3財報營收增速 創近3年來新低

阿里巴巴昨晚財報電話會議，發布第三財季財報（截至2019年12月31日止季度業績），營收達人民幣1614億元，年增38%，看似亮眼，其實營收增速創近3年來新低。

阿里Q3財報顯示，營收達到人民幣1614.56億元，增長為38%。淨利潤為人民幣501.32億元，與上年同期相比增長62%。

資本市場並不認可這份業績，美股13日收盤，阿里的股票跌幅達到1.76%。

受到大陸新冠疫情影響，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，會根據形勢的變化，密切評估疫情對各項業務的影響並採取必要的經營措。而阿里巴巴首席財務官武衛坦言，總體上看，第一季將不排除有較大幅度的放緩。

新浪報導，根據財報，阿里至少兩項業務支援服務均低於38%的營收增速，包括16%的傭金收入和24%的服務收入。

其中，傭金收入增速的下滑較為嚴重，達到了近幾個季度的低水準，加上整體營收增速放緩，這意味著傳統電商模式難逃離瓶頸期。

值得一提的是，天貓淘寶的移動用戶數首次突破8億，達到了8.24億，比2019年9月增長了3900萬。這意味下沉市場的人口紅利仍未消失。

另外直得關註的是淘寶直播，天貓總裁蔣凡表示，淘寶直播正在成為品牌新的增長點，超過一半的天貓商家通過直播取得成交增長。