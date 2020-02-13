中汽協會：大陸1月汽車銷量年降18%

大陸車市受新冠肺炎疫情衝擊大幅衰退，中國汽車工業協會（中汽協）13日公布數據，1月汽車銷量194.1萬輛年減18%，其中，新能源汽車受創最大，銷量僅4.4萬輛年減54.4%。

去年大陸車企承受巨大壓力，今年因新冠肺炎疫情再度重擊車市。中汽協會表示，短期內汽車的生產和銷售將受巨大衝擊，零部件供應體系被打亂；從長期來看，疫情的蝴蝶效應會逐步顯現，將影響未來全球汽車產業格局。

數據預計，1月汽車產銷分別達178.3萬輛和194.1萬輛，年降24.6%和18%。新能源汽車則大幅腰斬，1月，新能源汽車產銷預計分別達4.0萬輛和4.4萬輛，年降55.4%和54.4%。

路透分析，新能源汽車受衝擊最大是因為銷量集中在大城市，而大城市又是受疫情影響最大的地方。

中汽協會指出，今年春節工作日17天，年減五天，工作日較少是1月產銷下降主因。20日後新冠肺炎疫情開始影響，但由於已經接近春節假期，因此對1月數據影響有限。

展望產業未來形勢，中汽協會稱，短期影響較大，全年市場不容樂觀。預計汽車行業第1季劇降。疫情結束後，抑制的消費需求將在短期內得到釋放，車市將有一波短暫的消費高峰。但全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。

據悉，向協會回覆復工計畫的183個整車生產基地中，截至2月12日，已有59個基地開始復工復產，占32%。

分析稱，疫情嚴重的湖北，年度汽車產量約占大陸8%至9%，比較嚴重的廣東、浙江也是汽車工業大省。以上三個地區的零部件配套企業眾多，即使其他地區具備開工條件，但由於整車廠全大陸配套，產業鏈長，一個部件供應不上就會影響整個工廠生產進程，因此短期內零部件供應將會制約整車的生產節奏。

產業具體影響有五大方面：購車需求和消費能力短期內明顯下降、企業生產進度受阻、企業出口困難增加、中小企業資金鏈斷裂隱患加大、企業應對標準法規的難度大幅加劇。