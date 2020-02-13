聽新聞
test
0:00 / 0:00

中汽協會：大陸1月汽車銷量年降18%

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導

大陸車市受新冠肺炎疫情衝擊大幅衰退，中國汽車工業協會（中汽協）13日公布數據，1月汽車銷量194.1萬輛年減18%，其中，新能源汽車受創最大，銷量僅4.4萬輛年減54.4%。

去年大陸車企承受巨大壓力，今年因新冠肺炎疫情再度重擊車市。中汽協會表示，短期內汽車的生產和銷售將受巨大衝擊，零部件供應體系被打亂；從長期來看，疫情的蝴蝶效應會逐步顯現，將影響未來全球汽車產業格局。

數據預計，1月汽車產銷分別達178.3萬輛和194.1萬輛，年降24.6%和18%。新能源汽車則大幅腰斬，1月，新能源汽車產銷預計分別達4.0萬輛和4.4萬輛，年降55.4%和54.4%。

路透分析，新能源汽車受衝擊最大是因為銷量集中在大城市，而大城市又是受疫情影響最大的地方。

中汽協會指出，今年春節工作日17天，年減五天，工作日較少是1月產銷下降主因。20日後新冠肺炎疫情開始影響，但由於已經接近春節假期，因此對1月數據影響有限。

展望產業未來形勢，中汽協會稱，短期影響較大，全年市場不容樂觀。預計汽車行業第1季劇降。疫情結束後，抑制的消費需求將在短期內得到釋放，車市將有一波短暫的消費高峰。但全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。

據悉，向協會回覆復工計畫的183個整車生產基地中，截至2月12日，已有59個基地開始復工復產，占32%。

分析稱，疫情嚴重的湖北，年度汽車產量約占大陸8%至9%，比較嚴重的廣東、浙江也是汽車工業大省。以上三個地區的零部件配套企業眾多，即使其他地區具備開工條件，但由於整車廠全大陸配套，產業鏈長，一個部件供應不上就會影響整個工廠生產進程，因此短期內零部件供應將會制約整車的生產節奏。

產業具體影響有五大方面：購車需求和消費能力短期內明顯下降、企業生產進度受阻、企業出口困難增加、中小企業資金鏈斷裂隱患加大、企業應對標準法規的難度大幅加劇。

疫情 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新冠肺炎確診人數 英專家：中國當局恐低報

新冠肺炎居家檢疫或隔離還趴趴走 北市今晚再開罰3人

越南觀光業受新冠肺炎衝擊 芽莊市況蕭條

北韓號稱新冠肺炎零確診 傳隔離官員趴趴走被槍決

相關新聞

阿里Q3營收年增38% 優於預期

阿里巴巴集團今（13）日公布截至2019年12月31日止季度（「2020財年第三季度」）業績，得益於大陸零售商業及雲計算...

高達3成公司，現金只能再撐一個月！中國企業滅頂潮來了？

武漢肺炎讓中國經濟瞬間急凍，首波受害的就是高度依賴現金流、平時帳上較少儲備現金的產業：餐飲、旅遊和電影娛樂業。

習近平：減稅降費 紓困企業

中共中央政治局常務委員會議昨（12）日召開，中共總書記習近平聽取新冠肺炎（武漢肺炎）疫情彙報後表示，要加大宏觀政策調節力度，並推出有針對性的減稅降費措施，緩解企業經營困難，要積極擴大內需、穩定外需，擴大實物商品消費，加快釋放新興消費潛力。

中汽協會：大陸1月汽車銷量年降18%

大陸車市受新冠肺炎疫情衝擊大幅衰退，中國汽車工業協會（中汽協）13日公布數據，1月汽車銷量194.1萬輛年減18%，其中...

中國烹飪協會：新冠肺炎對餐飲業衝擊數倍於SARS

中國烹飪協會指出，此次新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對中國餐飲行業的影響可能數倍於SARS。若情況持續不見好轉，多數餐飲企業三...

上海台商圈 傳徐麟將任上海市長

應勇救疫，接任湖北省委書記後，上海市長的接班人眾所矚目，上海台商圈傳出風聲，中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟將接棒...

疫情衝擊 大陸各航空公司為機隊再融資

全球最大航空租賃公司之一Avolon首席執行官斯萊特瑞（Slattery）表示，受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，大陸各...

MSCI季度指數調整 首次納入科創板標的

國際指數編制公司明晟（MSCI）今日公佈2020年2月的指數季度調整，首次納入科創板標的，引發關注。調整結果將於2月28...

陸企稱仿製並量產抗病毒藥 台生技公司：需驗證觀察

針對大陸藥廠博瑞醫藥昨天稱，成功仿製抗病毒藥物「瑞德西韋」並已批量生產，台灣民間生技公司「伊莉特公司」資深研究員朱智傑博...

電商訂單激增 與餐廳共享員工

上海市商務委副主任劉敏12日透露，針對電商平台用工緊張情況，上海推動重點電商平台與餐飲企業合作開展「共享員工」。她說，目前電商平台和餐飲企業共享員工已達1500名。

上海 5成外企全面復工

上海市外商投資企業協會11日匯總的54家外企抽樣調查顯示，超過五成外企已全面復工，超過三成外企部分復工，一成多外企尚未復工，顯示出中國大陸政府近期嚴控新冠肺炎疫情的努力，正在為包括外企在內的各類市場主體恢復正常生產經營秩序創造可能。

應對疫情穩經濟 成都推千項建設

成都市政府日前舉行「有效應對疫情穩定經濟運行20條政策措施」解讀網上記者會透露，2020年成都將推進1000個重點項目建設，年度投資4686.87億元（人民幣，下同）。

熱門新聞

湖北緊急換將…蔣超良下 上海市長應勇接湖北省書記

高達3成公司，現金只能再撐一個月！中國企業滅頂潮來了？

堅持稱新冠肺炎為武漢肺炎 新華社批民進黨：冷血

中美兩條航線 獲准復飛

母去逝仍堅守崗位 火神山護士一舉動引網淚崩

上海台商圈 傳徐麟將任上海市長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。