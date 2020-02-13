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阿里Q3營收年增38% 優於預期

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
阿里巴巴集團今（13）日公布截至2019年12月31日止季度（「2020財年第三季度」）業績，得益於大陸零售商業及雲計算業務收入強勁增長，收入年增38%至人民幣1,614.56億元，優於預期。照片／本報系資料庫

阿里巴巴集團今（13）日公布截至2019年12月31日止季度（「2020財年第三季度」）業績，得益於大陸零售商業及雲計算業務收入強勁增長，收入年增38%至人民幣1,614.56億元，優於預期。淨利潤為人民幣523.09億元

財報顯示，核心商業業務收入年增38%，達人民幣1,414.75億元。其中，大陸零售商業收入繼續強勁增長，年升36%至人民幣1,104.58億元。天貓線上已付實物商品交易額（GMV）年增24%，主要受惠於快速消費品及消費電子產品的強勁銷售增長。

期內，按照美國公認會計準則，歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣523.09億元。非公認會計準則淨利潤年增56%至人民幣464.93億元；非公認會計準則攤薄每股收益年增49%至人民幣2.27元；經調整EBITDA（一項非公認會計準則財務指標）年增37%至558.80億元；非公認會計準則自由現金流達782.79億元。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，過去一個季度，阿里巴巴集團各項業務收穫強勁的增長。阿里數位經濟體已邁向全新的高度，今年的雙11全球狂歡節，為商家和合作夥伴打造了又一個創紀錄的節日。對於用戶參與度尤其是社交電商內容的持續投入，推動了年度活躍消費者的顯著增長。

張勇表示，雲計算業務也高速增長，單季收入首次超越人民幣100億元。新冠肺炎疫情發生後，發揮阿里生態強大的商業力量和技術力量，全力支持對抗疫情和保障生活所需，並推出商家扶助措施。

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