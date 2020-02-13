中國烹飪協會：新冠肺炎對餐飲業衝擊數倍於SARS

中國烹飪協會指出，此次新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對中國餐飲行業的影響可能數倍於SARS。若情況持續不見好轉，多數餐飲企業三個月內就可能出現資金鏈緊張局面，面臨無法支付供應商貨款、房租、員工工資等迫切困難。

據財新網報導，中國烹飪協會發布新冠肺炎對中國餐飲業經營狀況和發展趨勢的調查分析報告指出，疫情期間，78%的餐飲企業營收較去年春節損失達到100%以上；9%的企業營收損失達到九成以上；7%的企業營收損失在七成到九成之間；營收損失在七成以下的僅為5%。

受疫情影響，自1月21日起，大陸很多餐廳就陸續接到顧客取消年夜飯預訂的電話。中國烹飪協會估計，2020年春節期間年夜飯的退訂量達到94%左右。報告認為，當前餐飲業面臨的主要困難是：負擔重損失大、外賣業務難以為繼、現金流緊張、融資貸款較難等四個方面。

報告指出，由於餐飲企業春節期間一般會準備平常三到五倍的備貨量，因此要承擔提前儲備的食材過期損失。其中，主打現做現賣、食材新鮮的餐飲企業損失更為慘重；而以成品半成品為主的中西式速食、小吃類餐飲企業，部分庫存因包裝保鮮期較長，庫存損失相對較小。

外賣方面，23%的受訪餐飲企業在春節期間繼續提供外賣、外送業務，但效果並不明顯。主要原因是春節期間民眾外賣訂單量減少，以及疫情防控期間各社區對送外賣人員管控嚴格。還一個因素是，企業仍需要向外賣、外送平台支付傭金，91%的企業表示平台傭金費率並沒有優惠，甚至有2%企業表示傭金費率還有所提高。

貸款被視為餐飲企業度過疫情難關的一條出路。但報告認為，餐飲企業、尤其是中小餐飲企業要從金融機構獲得貸款有一定的困難，在當前危機下，餐飲業能借到錢的其他管道並不多。

報告認為，疫情結束後，餐飲業恐需要二至三個月才能恢復常態。在此期間，多數餐飲企業都將收緊資金、中斷業務趨線、穩定員工，並在疫情結束後的相當一段時間裡持續收縮。中國烹飪協會因此建議，應對餐飲企業提供諸如租金減免、政府補貼、銀行貸款等政策支持。