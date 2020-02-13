疫情持續 陸中小企業協會副會長：中小企業更加艱難

隨著新冠肺炎（武漢肺炎）疫情的發展，從起初的恐慌、應急狀態逐漸進入了更複雜、更持久戰的第二階段，大陸中小企業協會副會長、浙江民營投資企業聯合會會長周德文13日表示，中小企業將活得更加艱辛。

他表示，隨著節後復工返城潮的來臨，防疫工作和恢復生產經營也面臨了更多挑戰，目前就已經有企業扛不住了，像是「兄弟連教育」因受疫情影響，遣散員工全部；K歌之王與全部員工解除勞動合約，這些企業體量都不算太小，尚且遭遇如此，那些更加小微的企業抗風險能力恐怕會更差。

周德文指出，疫情之下暴露出中小企業的盲區和短板，許多企業注重的是擴張規模，卻不注重核心競爭力的培養，因此在風雨飄搖之中，企業若是沒有彈性的業務架構，可以靈活地做加減法，那就無法迅速有效地應對環境的不確定性。

他認為，「因時而變、因事而變、因人而變、因勢而變」，企業在自救和轉變經營模式的過程中可能會很痛苦，實踐會很艱難，但只有把困難踩在腳下，勇敢地活下去，挺過去等待春天來臨，才會站得更高。

因此在不確定性市場中，保持持續而靈活的適應性，就能夠在疫情之下、企業的變化趨勢之下，贏得先機，更好地活下來，而這個不確定性正是會是企業的機遇，是企業真正成長的來源。