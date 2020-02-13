快訊

上海市長空降湖北救肺炎，魔都市民為何「歡慶不送」？

日本新冠肺炎再添例 東京計程車司機疑載過陸客確診

疫情持續 陸中小企業協會副會長：中小企業更加艱難

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸中小企業協會副會長、浙江民營投資企業聯合會會長周德文表示，中小企業將活得更加艱辛。圖／周德文提供

隨著新冠肺炎武漢肺炎疫情的發展，從起初的恐慌、應急狀態逐漸進入了更複雜、更持久戰的第二階段，大陸中小企業協會副會長、浙江民營投資企業聯合會會長周德文13日表示，中小企業將活得更加艱辛。

他表示，隨著節後復工返城潮的來臨，防疫工作和恢復生產經營也面臨了更多挑戰，目前就已經有企業扛不住了，像是「兄弟連教育」因受疫情影響，遣散員工全部；K歌之王與全部員工解除勞動合約，這些企業體量都不算太小，尚且遭遇如此，那些更加小微的企業抗風險能力恐怕會更差。

周德文指出，疫情之下暴露出中小企業的盲區和短板，許多企業注重的是擴張規模，卻不注重核心競爭力的培養，因此在風雨飄搖之中，企業若是沒有彈性的業務架構，可以靈活地做加減法，那就無法迅速有效地應對環境的不確定性。

他認為，「因時而變、因事而變、因人而變、因勢而變」，企業在自救和轉變經營模式的過程中可能會很痛苦，實踐會很艱難，但只有把困難踩在腳下，勇敢地活下去，挺過去等待春天來臨，才會站得更高。

因此在不確定性市場中，保持持續而靈活的適應性，就能夠在疫情之下、企業的變化趨勢之下，贏得先機，更好地活下來，而這個不確定性正是會是企業的機遇，是企業真正成長的來源。

疫情 武漢肺炎 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

屏東居家檢疫累計426人 沒人被裁罰

重慶出現第四代感染 專家憂疫情恐擴大

武漢肺炎衝擊餐旅業 基隆長榮飯店自助餐改「大」套餐

華航開航宿霧延到6月12日 維持每週6班

相關新聞

高達3成公司，現金只能再撐一個月！中國企業滅頂潮來了？

武漢肺炎讓中國經濟瞬間急凍，首波受害的就是高度依賴現金流、平時帳上較少儲備現金的產業：餐飲、旅遊和電影娛樂業。

習近平：減稅降費 紓困企業

中共中央政治局常務委員會議昨（12）日召開，中共總書記習近平聽取新冠肺炎（武漢肺炎）疫情彙報後表示，要加大宏觀政策調節力度，並推出有針對性的減稅降費措施，緩解企業經營困難，要積極擴大內需、穩定外需，擴大實物商品消費，加快釋放新興消費潛力。

上海台商圈 傳徐麟將任上海市長

應勇救疫，接任湖北省委書記後，上海市長的接班人眾所矚目，上海台商圈傳出風聲，中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟將接棒...

疫情衝擊 大陸各航空公司為機隊再融資

全球最大航空租賃公司之一Avolon首席執行官斯萊特瑞（Slattery）表示，受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，大陸各...

MSCI季度指數調整 首次納入科創板標的

國際指數編制公司明晟（MSCI）今日公佈2020年2月的指數季度調整，首次納入科創板標的，引發關注。調整結果將於2月28...

陸企稱仿製並量產抗病毒藥 台生技公司：需驗證觀察

針對大陸藥廠博瑞醫藥昨天稱，成功仿製抗病毒藥物「瑞德西韋」並已批量生產，台灣民間生技公司「伊莉特公司」資深研究員朱智傑博...

電商訂單激增 與餐廳共享員工

上海市商務委副主任劉敏12日透露，針對電商平台用工緊張情況，上海推動重點電商平台與餐飲企業合作開展「共享員工」。她說，目前電商平台和餐飲企業共享員工已達1500名。

上海 5成外企全面復工

上海市外商投資企業協會11日匯總的54家外企抽樣調查顯示，超過五成外企已全面復工，超過三成外企部分復工，一成多外企尚未復工，顯示出中國大陸政府近期嚴控新冠肺炎疫情的努力，正在為包括外企在內的各類市場主體恢復正常生產經營秩序創造可能。

應對疫情穩經濟 成都推千項建設

成都市政府日前舉行「有效應對疫情穩定經濟運行20條政策措施」解讀網上記者會透露，2020年成都將推進1000個重點項目建設，年度投資4686.87億元（人民幣，下同）。

德陽研製光熱汽輪機 成功併網

近日，四川德陽東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）研製的兩台光熱汽輪機成功併網，為光熱產業發展增添了新動能。

成都台商台企 捐贈物資助抗疫

「兩岸一家人，有狀況，每個人能做多少做多少。」亞台青（成都）海峽青年創業園總經理郭弘揚說。這番話代表了許多四川台商台企的心聲。新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，台商台企紛紛利用自身資源採購、捐贈物資，邊防疫邊復產，匯聚成了疫情防控行列裡的「台胞力量」。

福建穩外資 一月同比增13%

面對突如其來的疫情影響，福建省今年首月實際利用外資實現了難得的增長。福建省商務廳12日通報，今年1月份，福建省新設外商投資企業172家；實際利用外資37.7億元（人民幣，下同），同比增長13.3%。

熱門新聞

湖北緊急換將…蔣超良下 上海市長應勇接湖北省書記

昆山仁寶集團員工一天量六次體溫 富士康用餐一人一桌

高達3成公司，現金只能再撐一個月！中國企業滅頂潮來了？

習近平：打贏疫情人民戰爭 實現全年發展目標

堅持稱新冠肺炎為武漢肺炎 新華社批民進黨：冷血

中美兩條航線 獲准復飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。