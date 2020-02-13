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上海台商圈 傳徐麟將任上海市長
應勇救疫，接任湖北省委書記後，上海市長的接班人眾所矚目，上海台商圈傳出風聲，中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟將接棒。
今年57歲的徐麟是上海人，32歲擔任上海市嘉定區委副書記，曾援藏三年，任西藏日喀則地委副書記、是上海市第一批援藏幹部聯絡組組長。
援藏回來後，徐麟回上海市農工商（集團）總公司，5年後調任上海市民政局任黨委書記、局長。
2007年44歲的徐麟出任上海市委常委、市農業委員會主任、黨組書記，是13名市委常委當中最年輕的一位。
2008年徐麟任浦東新區區委書記，2013年5月出任上海市宣傳部部長。2015年6月徐麟調任中央網路安全和資訊化領導小組辦公室副主任、國家互聯網資訊辦公室副主任，一年後任中央宣傳部副部長、接替十九大後落網「首虎」魯煒任中央網路安全和資訊化領導小組辦公室主任、國家互聯網資訊辦公室主任。
在應勇轉任湖北省委書記救疫後，徐麟將接棒出任上海市長消息傳出，上海台商圈已經轉貼按讚。
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