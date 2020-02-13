湖北緊急換將…蔣超良下 上海市長應勇接湖北省書記

大陸國家稅務總局督促各級稅務機關，落實支持疫情防控的稅收優惠政策，確保政策簡明易行好操作，讓納稅人、繳費人應享盡享、應享快享。對更大規模的減稅降費政策措施也要落實落細，鞏固和拓展政策實施成效。

2020-02-12 01:56