湖北緊急換將…蔣超良下 上海市長應勇接湖北省書記
新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）的源地和重災區，「一把手」緊急換將，中共中央決定，上海市委副書記、市長應勇任湖北省委委員、常委、書記，換下蔣超良，不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。
原任上海市委副書記、市長應勇，也是上海市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組組長，應對疫情，上海市對疫情防控規範堪稱是各省市典範。
據瞭解，武漢肺炎疫情擴散，中共中央認為湖北和武漢黨政主要負責人故意隱瞞、應對不力，難辭其咎。
為了加大防疫，中共中央已調派前大陸國家衛健委副主任王賀勝，任湖北省委常委，投入疫情防控。
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