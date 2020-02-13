疫情衝擊 大陸各航空公司為機隊再融資

全球最大航空租賃公司之一Avolon首席執行官斯萊特瑞（Slattery）表示，受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，大陸各航空公司，正迅速採取行動保存現金，要求做售後回租交易。

英國金融時報報導，斯萊特瑞補充，大陸及周邊國家航空公司的機隊紛紛閒置，機票預訂「呈斷崖式暴跌」，公司的現金狀況急劇惡化。

Avolon有近60億美元資本可供部署，斯萊特瑞補充說：「我們能與大陸的航空公司客戶保持長期、穩健的合作。我們有保存現金的意識。」

與此同時，這位Avolon掌門人預計，一些較小的航空公司，會因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，不得不破產。

他表示，一些資金不足、槓桿率過高的航空公司將面臨真正的風險，但大陸各大航空公司不太可能破產，因為大陸政府會介入。

去年航空公司倒閉規模創下了紀錄，包括德國Germania、印度捷特航空（Jet Airways）以及英國的Flybmi都倒閉了，而大陸海航（HNA）將旗下廉價航空公司香港快運（HK Express）出售給了國泰航空，以減少債務。

Avolon先前公布2019年凈利潤為7.18億美元，略高於前一年的7.17億美元，創下該公司從業10年來的紀錄。