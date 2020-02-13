MSCI季度指數調整 首次納入科創板標的

國際指數編制公司明晟（MSCI）今日公佈2020年2月的指數季度調整，首次納入科創板標的，引發關注。調整結果將於2月28日收盤後生效。

本次調整中，MSCI全球標準指數新增7支個股，其中包括瑞幸咖啡（中概股）、中國人保、上海萊士、聞泰科技等6支中國股票；剔除4支個股，其中包括美的集團、趣店（中概股）以及首控集團（港股）三支中國股票。

MSCI新興市場指數新增成分股中全市值前三大的股票為中國人保、聞泰科技和瑞幸咖啡（中概股）。

值得注意的是，金山辦公作為科創板股票首次亮相MSCI指數體系，分別被MSCI中國A股在岸指數和MSCI中國全股票指數納入。

被納入MSCI的科創板標的金山辦公，是小米科技董事長兼執行長，金山軟件公司董事長雷軍，在A股的第一家上市公司，也是金山軟體和小米集團之後，雷軍的第三家上市公司。

另外，全球最賺錢的高鐵京滬高鐵也納入MSCI中國A股在岸指數和MSCI中國全流通指數。這兩支股票均非滬深股通標的。

MSCI中國A股在岸指數本次新增6支個股，沒有剔除個股，京滬高鐵、金山辦公和上海萊士是新增個股中全市值最大的三隻個股。

MSCI中國全股票指數中，本次新增9支成分股，剔除3支個股，其中京滬高鐵、中國人保和金山辦公是新增個股中全市值最大的三檔股票。