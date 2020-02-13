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陸企稱仿製並量產抗病毒藥 台生技公司：需驗證觀察

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
伊莉特生技公司創辦人蔡志弘。(取自蔡志弘臉書)

針對大陸藥廠博瑞醫藥昨天稱，成功仿製抗病毒藥物「瑞德西韋」並已批量生產，台灣民間生技公司「伊莉特公司」資深研究員朱智傑博士受訪表示，該藥物的有機合成步驟複雜，加上開發這類「難溶性藥物」需要有特殊的製劑製程技術，因此還有待驗證觀察。

朱智傑指出，依據2017年JMC期刊記載，這類藥物的有機合成步驟很複雜，需要在零下八十度的溫度環境中合成藥物，初估需要20個以上的程序和步驟，在有機合成上不是這麼容易。

朱智傑並指，就算藥物合成出來，藥物的溶解度也是不好的。他解釋說，一般來說，若一公升的水無法溶解一克的藥物，這樣的藥物就屬於「難溶性藥物」，就需要特殊的製藥製程，才能開發出藥物，而如果要進一步開發出口服藥劑，更需要特殊的製劑製程技術。

他提到，目前國內外針對這類抗病毒藥物的訊息，基本上都是屬於「vir」結尾的藥物，都屬於「難溶性藥物」，需要特殊製程。現階段兩岸都是以國外藥品輸入為主，自己開發生產的藥證幾乎還沒有出現。

朱智傑分析，由於藥物整體開發上並不容易，能否在短時間內就讓病患使用，還需要觀察；此外，「瑞德西韋」算是新藥，臨床上還要進一步驗證，才能確保有效且安全。

至於「伊莉特公司」針對抗病毒藥物的研發，朱智傑表示，由於老藥「利托那韋」屬於學名藥，即原廠專利過期後，各界可依照專利宣稱的成分開發藥物，他們團隊透過奈米技術開發出藥效更佳的「利托那韋2.0版」。

他並指出，「利托那韋」原是抗愛滋藥物，也屬於難溶性藥物，有人體吸收不佳的問題，公司團隊透過奈米化技術，提高溶解度，解決人體吸收問題。

朱智傑表示，目前公司與國內法人單位合作，以老藥新用原則，在有效和安全上都有受到驗證，風險也較低。

他也引述公司創辦人蔡志弘指出，公司研發團隊正在進行特殊製劑製程的研究和開發，透過藥物奈米化的技術平台，積極研發抗病毒藥物，希望為社會貢獻一分心力，也呼籲社會大眾不要過度恐慌；此外，如果政府有需要，公司也願意跟國家隊合作，造福民眾。

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