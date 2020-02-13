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疫情影響營運 華航2月16日起主管減薪10%

高達3成公司，現金只能再撐一個月！中國企業滅頂潮來了？

商業周刊 / 林易萱／商業周刊
知名烤鴨餐廳全聚德，在疫情發生前已經狀況不好；春節過後股市恢復交易，股價跌幅至今已超過15％。新華社

摘要

1.武漢肺炎讓中國經濟瞬間急凍，首波受害的就是高度依賴現金流、平時帳上較少儲備現金的產業：餐飲、旅遊和電影娛樂業。

2.春節七天，餐飲零售損失人民幣5千億、旅遊市場損失人民幣5千億，而電影票房則損失人民幣70億，相加超過人民幣1兆。

每天3分鐘，看一則時事，長一個知識。

「手上的現金還能撐多久？」這恐怕是現在中國企業老闆心中，最不想面對的一句話。

武漢肺炎從2019年底爆發至今，重創中國經濟。中國清華大學經濟管理學院、金融系教授朱武祥，在《中歐商業評論》上發表一份針對995家中小企業的調查數據，帳上現金還能維持營運多久？

34%的企業，只能維持一個月；

33％的企業，可以維持兩個月；

只有不到10％的公司，可以維持6個月以上。

沒現金，發不出工資也付不出租金和營運支出，「坐吃山空」那一天近在眼前。中國現在到底有哪些產業，可能因為鬧錢荒，而瀕臨滅頂？

大家足不出戶，也不能聚會，首當其衝的是餐飲業

中國知名連鎖餐飲集團西貝，董事長賈國龍求救：帳上現金流撐不到3個月，超過400間門市停止營業，春節前後一個月營收損失人民幣約8億元（約新台幣36億）。

餐飲業高度依賴人流帶來的金流，每天開門做生意的收入，就是用來支付人事和房租，很少有餐飲業會隨時準備一大筆現金在帳上。客人不上門，形同資金斷鏈，賈國龍表示，西貝一個月光是薪水就高達人民幣1.5億（約新台幣6.7億），現在工資必須要貸款才發得出來。

知名烤鴨餐廳全聚德，在疫情發生前已經狀況不好；春節過後股市恢復交易，股價跌幅至今已超過15％。

再來是旅遊業1月24日，中國文旅部公告：1月27日起中國暫停國內外的團體旅遊和「機＋酒」的半自助旅遊產品。原本該是旺季卻因疫情泡湯，中國這個春節的旅遊收入損失超過人民幣5千億。

中國最大旅遊網站攜程網，客服人員多達7,000人，退訂電話依然滿線，數百萬張取消的訂單一下子湧入。攜程網提供給用戶，因重大災害取消訂單造成損失的保障金，已經投入超過人民幣2億元。

而全中國有約4萬間旅行社、130萬名導遊，恐面臨關業裁員的命運。

電影院線情況也不樂觀。春節期間，全中國共1,100家電影院停業，疫情讓中國電影票房down到冰點。相比2019年的初一，中國電影票房高達新台幣60億，是大陸影史最高單日票房紀錄；今年初一竟然只剩新台幣780萬元，不到去年同期的1%，基本和「歸零」差不多！

以《我不是藥神》得到第55屆金馬獎最佳男主角的徐崢，今年演出的春節新片《囧媽》片商見苗頭不對，從院線撤下檔期，將版權改賣到網路平台，觀眾線上免費看，收看人次逼近2億。影片和觀眾可以轉移陣地，電影院就慘了！過去幾年因為中國電影大放異彩，大陸的電影院不乏舉債擴張者，如果疫情持續，連鎖影院還不出貸款而違約的可能性高。

根據中國經濟學家任澤平的數據，春節七天，餐飲零售損失人民幣5千億、旅遊市場損失人民幣5千億，電影票房損失人民幣70億，相加超過人民幣1兆...只花了7天，中國GDP整整少了1％（註：2019年中國國內生產總值GDP是100兆人民幣）。

政府當員外，投放1兆元「救命錢」

2月9日，中國人民銀行（央行）宣布，成立人民幣3千億元（約新台幣1.3兆元）的「專項轉融資」，這些錢將貸給9間全國性銀行、10間地方銀行。人行副行長劉國強說，這些是「救命錢」，銀行用這筆錢借貸給企業時需要實施優惠利率，且2天內融資要到位。

過去幾年，中國在全球土豪式併購，從房地產、製造業、汽車業到飯店旅遊業、娛樂產業，中國用行動為「有錢就是任性」做了最佳示範。一場突如其來的肺炎，卻在2個月內讓中國企業深深感受到「沒有錢萬萬不能」的痛苦。

疫情終會緩解，但經濟卻不會馬上隨著天氣變熱而回溫；中小企業滅頂潮，也沒有快速的特效藥能解。

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