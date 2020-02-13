習近平：減稅降費 紓困企業

中共中央政治局常務委員會議昨（12）日召開，中共總書記習近平聽取新冠肺炎（武漢肺炎）疫情彙報後表示，要加大宏觀政策調節力度，並推出有針對性的減稅降費措施，緩解企業經營困難，要積極擴大內需、穩定外需，擴大實物商品消費，加快釋放新興消費潛力。

這是習近平自今年春節以來，20天內召開的第三次針對疫情的中央政治局常委會議，每星期一次的開會頻率顯示他對疫情的重視。

央視報導，習近平指出，新冠肺炎疫情發生以來，始終堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，按照堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，全面展開疫情防控工作。

會議指出，要加大宏觀政策調節力度，針對疫情帶來的影響，研究制定相應政策措施。要更好發揮積極的財政政策作用，加大資金投入，保障好各地疫情防控資金需要。

要繼續研究公布階段性、有針對性的減稅降費措施，緩解企業經營困難。要保持穩健的貨幣政策靈活適度，對防疫物資生產企業加大優惠利率信貸支持力度，對受疫情影響較大的地區、行業和企業完善差異化優惠金融服務。

要以更大力度實施好就業優先政策，完善支持中小微企業的財稅、金融、社保等政策，要在確保做好防疫工作的前提下，分類指導，有序推動央企、國企等各類企業復工復產。

要做好高校畢業生等群體就業工作，確保就業大局穩定。

會議指出，要積極擴大內需、穩定外需。聚焦重點領域，優化地方政府專項債券投向，用好中央預算內投資，調動民間投資積極性，加快推動建設一批重大專案。

要推動服務消費提質擴容，擴大實物商品消費，加快釋放新興消費潛力。要支持外貿企業抓緊復工生產，加大貿易融資支持，充分發揮出口信用保險作用。

要積極參與國際協調合作，為對外貿易發展營造良好國際環境。要推動外資大專案落地，實施好外商投資法及配套法規，優化外商投資環境，保護外資合法權益。