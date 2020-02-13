李克強:防大規模裁員

大陸國務院總理李克強召開國務院常務會議指出，進一步部署在全力以赴抓好疫情防控同時，加強經濟運行調度和調節，更好保障供給，並高度關注就業問題，防止大規模裁員。

中新社報導，李克強指出，在切實做好各項防控工作同時，有序推進企業復工復產。重點醫療防控物資供應量快速提升，生活必需品市場供應總體充裕，煤電油氣等能源得到較好保障。通過錯峰等多項措施避免節後返程大規模人流。相關部門匯報，預計未來一周也不會出現往年那樣的出行高峰。

會議要求，一是分類有序推動企業復工復產。湖北省當前首要任務是全力抓好疫情防控，同時要保證疫情防控、城市運行等必需的相關企業正常運轉，落實生活必需品供應。其他省份要根據實情分類精準防控，感染人數較少的大多數地市要有序推動復工復產。

其次，是推動重點醫療防控物資生產企業盡快達產，協調解決設備、人工、資金、原輔料等問題，加強供需精準對接和統一調配，確保一線防控需要。制定方案有序組織務工人員返崗。主要勞務輸出地與輸入地要做好農民工等重點人群返崗的對接和服務。

李克強表示，高度關注就業問題，防止大規模裁員。鼓勵地方綜合運用失業保險基金結餘等資金加大援企穩崗力度，支持有條件的地方實施緩繳或返還部分社保費等政策。引導因疫情無法外出的農民工參加農村基礎設施建設和人居環境改善。

會議指出，各地各部門要建立企業應對疫情專項幫扶機制，紓解企業特別是民營、小微企業困難。通過減免國有物業房租、下調貸款利率、延期還本付息、完善稅收減免政策等，實施臨時性支持措施。強化煤電油氣運保障，切實保障重要交通幹線及關鍵物流樞紐正常運行，疫情較輕地區要在做好防疫前提下，有序恢復公路客運班線、城市公交等服務。推動重大項目儘早開工和建設。