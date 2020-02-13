如何恢復新冠肺炎（武漢肺炎）疫情後的大陸經濟，彭博亞洲首席經濟學家舒暢、經濟學家曲天石昨（12）日撰文表示，大陸總體刺激措施可能始於貨幣寬鬆，預計2月晚些時候會降息，作為拉動經濟增長的主要手段，財政刺激預計最早在3月中旬開始發揮功效。

彭博旗下，兩名經濟學家以「從戰疫到振興，淺析中國四大任務的政策線路圖」為題，推估大陸政策措施將解決四大任務：應急支持、恢復生產、實施總體刺激，為受打擊最嚴重部門提供有針對性支援。隨著時間推移，當務之急將各有側重。

報告指出，在不同階段，每個領域的支持強度可能有所不同，政府已進入第一階段，並正在邁入第二階段，隨著疫情得到控制，重點應轉移到支援經濟增長上。

在經濟刺激方面，貨幣政策可能率先出動，預計一年期貸款市場報價利率LPR今年將下降40個基點（0.01個百分點），超過在病毒爆發前所預期的20個基點的降幅。

報告指出，首次降息可能會在2月20日，預計將降10到15個基點，比前兩次分別降5個基點的幅度要大。

很明確的是，大陸央行不會大幅削減利率，因為增長需要支持，但央行並沒有忽略金融穩定性，雖然降息謹慎，央行可能會積極提供流動性支援，確保金融體系的平穩運轉，並向受影響最大的地區和部門提供針對性的信貸措施。

財政政策可能會為保增長提供巨大支持，在疫情基本受控、生產接近恢復正常之後，政府可能會採取實施財政刺激。

一攬子刺激措施最早可能在3月中旬出爐，前提是疫情在接下來的幾周基本得到控制，這代表趕在全國人大開幕之前。

報告說，儘管大陸全國人大會議有推遲的風險，但刺激政策不一定會推遲，在全球金融危機時，雷曼兄弟倒閉不到兩個月，大陸就在2008年11月推出了人民幣4兆元經濟刺激計畫，沒有經過全國人大。