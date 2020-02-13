江蘇祭50條 催動經濟

江蘇省昨（12）日公布12大類50條刺激經濟。江蘇省發改委副主任徐光輝表示，經濟放緩壓力進一步增大，在嚴密做好疫情防控工作的同時，針對當前部分行業、企業受到影響，江蘇提出包括稅費減免、財政補貼、金融服務等政策儲備措施，努力推動經濟儘快轉入暢通運行軌道。

中新社、央廣網報導，江蘇發布「省政府關於應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響推動經濟循環暢通和穩定持續發展的若干政策措施」，措施共50條，分類指導企業制定「一企一策」疫情防控和復工方案。

保障細節包括，將中小微企業失業保險穩崗（職）返還政策裁員率標準，放寬到不高於上年度全大陸城鎮調查失業率控制目標，對參保職工30人以下的企業，裁員率放寬至不超過企業職工總數20%。

這項措施對2020年1月24日至2月9日春節期間開工生產、配送疫情防控急需物資且經省認定的企業，從失業保險擴大試點支出範圍資金或就業補助資金中按照在職職工每人每天人民幣100元的標準給予一次性吸納就業補貼。此外，階段性降低失業保險費率、工傷保險費率政策，實施期限延長至2021年4月30日。

同時，對批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等受疫情影響較重的服務業企業，堅持不裁員或少裁員的，可參照困難企業標準，給予一到三個月的失業保險穩崗（職）返還補貼。

還有引導金融機構對小微企業和創業公司不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，啟動線上續貸機制。