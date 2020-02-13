300廠商尋求2,480億金援

路透引述兩位銀行業消息人士稱，包括大陸最大外賣企業美團點評和智慧手機製造商小米在內的300多家陸企，正在尋求總計至少人民幣574億元（約新台幣2,480億元）的銀行貸款，以緩解新冠肺炎（武漢肺炎）疫情帶來的影響。

路透報導，包括大陸主要叫車服務提供者滴滴出行、曠視科技和奇虎360在內的這些企業，不是參與疫情防治，就是受到嚴重打擊。

消息人士稱，在北京提出貸款申請的企業，或將獲得快速審批和優惠利率，他們表示收到市財政局發給北京市銀行的兩份企業名單副本。但到目前為止，還沒有全大陸企業為應對疫情申請貸款總額的官方統計數據。

根據這兩份名單，小米正尋求人民幣50億元（約新台幣216億元）的貸款，用於生產和銷售包括口罩和溫度計在內的醫療設備。美團點評申請人民幣40億元的貸款，部分用於幫助為疫情中心武漢的醫務人員提供免費食品和送貨服務的融資。滴滴出行正尋求人民幣5,000萬元的貸款。

互聯網安全公司奇虎360正尋求人民幣10億元的貸款，用於購買醫療相關產品，並為追蹤和控制病毒擴散的應用程式相關工作提供資金。人臉識別初創公司曠視科技申請人民幣1億元的貸款，用於開發包括提高人群中戴口罩個人的識別準確度在內的新技術。

消息人士稱，銀行將擁有放貸的最終決定權，利率可能與提供給銀行頂級客戶的利率持平。

曠視對尋求貸款一事不予置評，但回應稱公司正致力於提高一項AI技術的精準度，用於在戴口罩的情況下識別發熱人群。曠視稱，該技術不會對佩戴口罩的人群身份進行識別。

美團點評、滴滴、小米均拒絕置評，奇虎360沒有對此回覆。