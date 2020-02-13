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陸Q1經濟保四無望 李克強：防大規模裁員

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
為降低疫情對經濟的衝擊，大陸加緊督促企業盡快恢復生產。圖為廣州創維平面顯示科技有限公司生產線員工，10日已陸續回到崗位。 （新華網）

新冠肺炎武漢肺炎）衝擊中國大陸經濟，大陸總理李克強前天在國務院常務會議特別提出，要高度關注就業問題，防止大規模裁員。

瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤早前發布的研究報告即認為，受新冠肺炎影響，大陸今年第一季經濟成長率「保四」恐無望。

受疫情影響，大陸中小企業面臨倒閉和裁員潮，據中國政府網發布的消息，李克強在十一日的國務院常務會議，特別提及要防止大規模裁員。

李克強在會議中對經濟工作提出八項要求，包括分類有序推動企業復工復產、推動重點醫療防控物資生產企業盡快達產、制定方案有序安排務工人員返崗、推動重大項目盡早開工和建設等，其中第八項就是關於防止大規模裁員。李克強同時要求，要引導因疫情無法外出的農民工參加農村基礎設施建設和人居環境改善，以吸納暫時被留置在農村的勞動力。

大陸交通部門前天表示，未來一周將有一點六億大陸民眾返城工作，對防疫形成壓力。李克強在會上特別提及，通過錯峰等多項措施避免節後返程大規模人流。

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