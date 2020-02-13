淘寶雲發布會 小米搶先用

淘寶直播日前宣布推出「雲發布會」後，小米今（13）日成為首家採用淘寶「雲發布會」的品牌，阿里巴巴透露，目前已經有不少品牌對這樣的線上發布會的模式表示興趣，預計3月底前，還將會有多款手機發布會在淘寶直播舉辦。

每年2、3月向來都是手機新品發布會的高峰，然而疫情當前，一些原定召開的新品發布會已無法照常進行。

大陸科技媒體PingWest品玩、快科技報導，小米集團董事長雷軍，會在淘寶直播小米10的誕生，這是小米的旗艦機型首次使用純直播發布的形式。

小米官方微博昨天還表示，有更多精彩的「第一次」將在發布會上揭曉。現在在手機淘寶搜索「小米10」，就可以跳轉到新品發布會的預告頁面，小米官方旗艦店的淘寶直播間，也已開始對這款新機和發布會進行預熱，並在直播間提供預售連結，屆時「米粉們」不僅可在品牌直播間進行即時互動，還可以邊看邊購買手機。

大陸科技媒體36氪報導，淘寶直播還開放淘寶內容生態、天貓新品小黑盒、淘寶App首屏等資源，提供5G直播信號接入、VR體驗新機等技術，均可供商家使用。