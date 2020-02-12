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昆山仁寶集團員工一天量六次體溫 富士康用餐一人一桌

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
富士康昆山廠區員工就餐區一人一桌，前後左右都有間隔，確保用餐生和安全。（昆山發布）

昆山台廠正陸續復工，包括仁寶集團、緯創集團、富士康集團都有序復工中，昆山堅持疫情防控和復工複產兩手抓、兩不誤，台廠都積極配合把防控機制到位、員工排查到位、設施物資到位、內部管理到位的要求落實到位，有序推進企業復工複產，護住昆山經濟發展「基本盤」。

截至2月12日，昆山仁寶集團復工複產的企業已有兩家，產能恢復到30%，復工人員1.2萬人左右。

昆山市政府微信公眾號「昆山發布」報導，在仁寶集團的食堂，就餐的員工整齊面向同一個方向，彼此間還做了隔離，整個食堂鴉雀無聲。就餐結束後，員工們洗手、消毒時主動保持一定的距離。

「只有在細節上把四個到位的要求落實好，疫情防控才能更有效，企業生產才能有序穩定，員工的安全健康才能更有保障。」仁寶資訊技術（昆山）公司中國區行政資源管理本部副總經理張永南說。

仁寶集團科學合理調度使用現有員工，宣導疫情重點地區員工不要提前返昆。同時，在廠區、宿舍每天員工體溫至少監測六次，部分返昆員工一律進行醫學觀察14天，設置鞋底消毒區確保員工進出廠區消毒到位。

報導指出，2月12日，緯創集團復工複產第三天，上崗員工雖然不太多，在廠區門崗處依次進行體溫監測，登記個人資訊，並用酒精消毒。

緯創資通華東廠區副總經理黃敦哲說，緯創微信公眾號每日推送有關疫情防控的文章，要求員工登記個人資訊和健康狀況，公眾號關注人數近7萬人，確保員工人人關注。緯創還還開發出一套程式內來收集員工每日的健康資訊，讓管理團隊及時瞭解員工狀況。

「這套程式在我們復工後也發揮了很大的作用，員工每天填寫自己的行程和健康狀況後，系統會自動告訴員工第二天能不能上班，同時還自動回饋到管理層。」黃敦哲說。

富士康昆山廠區復工複產的第一天。早上8點不到，已有員工陸續進廠，與以往不同，大家自覺地安靜下來，測量體溫、消毒殺菌一絲不苟。所有員工有序刷卡，配合紅外線熱像儀進行體溫排查；進入生產區，再次接受紅外線熱像儀的體溫測量。一道道進廠檢查工序堪比機場安檢。

安全有序復工複產，富士康昆山廠區早早打好「提前量」。早在小年夜時，企業就緊急推出了一款「FIT昆山廠區2020年春節員工動向及情況調查」的APP，通過員工填寫的資訊及時掌握員工春節動向及健康狀況

緯創集團每日收集員工健康資訊數據。（昆山發布）
仁寶集團員工上班都要做好雙手消毒。（昆山發布）

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