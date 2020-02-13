零交易資金緊 房企這樣自救…

自1月23日武漢「封城」以來，近一個月時間裡，多數房企在銷售方面幾乎顆粒無收。抗疫時期，中國大陸逾千家售樓處關閉、施工現場關停、交付、結算等流程延後。業內人士認為，在徹底走出新冠肺炎疫情陰影之前，這種「零成交」態勢對房企來說可能會成為一種常態。

中新社報導，對重資產的房地產開發來說，交易停擺的背後是企業越繃越緊的資金鏈，特別是高負債房企，流動性風險更為明顯。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，2020年本身就是房企債務到期的一個集中時點，為了保證現金流安全，削減開支成為必然，多數企業前端拿地必定要縮減。

官方數據顯示，截至2018年末，房地產行業負債規模約89兆元（人民幣，下同）。2020年，據中國指數研究院統計，房企債券（包括海外債）償還總規模為7493.9億元，2021年償還規模將超兆元。

中國指數研究院研究總監李建橋也表示，對於資金壓力較大的企業來說，現階段拿地仍然充滿不確定性，同時也會增大資金鏈風險。他建議，將這個重要決定放在3月份以後，以便控制企業的槓桿率，避免短期繼續增加負債。

房地產企業的兩大資金來源，一是銷售回款，二是融資。在銷售暫停，銷售回款被迫延遲的情況下，加速融資成為續命首選。中原地產首席分析師張大偉表示，對房企來說，現階段應盡量融資。

不少企業已經開始採取行動，陸續公布融資計畫。如：金地擬發行110億元公司債，用於償還公司到期債務或到期／回售的公司債券。

景暉智庫首席經濟學家胡景暉表示，預計後續官方也會對企業有相應的優惠政策，比如利息下調、貸款展期，員工社保費用繳納等方面也有各種減、免或延後政策，這對企業來說會有一定的幫助。

儘管線下售樓處暫停運營，但張大偉表示，對於少數意向購房者，應該增加線上看房、分期首付、無理由退房等政策。據統計，目前已有保利、龍湖、雅居樂、碧桂園等40多家房企推出「線上售樓處」。

胡景暉表示，目前來看疫情對房地產銷售的影響大致是一個月的時間，企業從拿地開工到銷售的節奏延後一個月。疫情過去後，房企怎麼樣快速恢復信心，實現項目去化至關重要，企業可能需要進行一些價格折讓。